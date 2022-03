Denuncian que sujeto abusó de un niño: su padrastro también lo habría violado

Denuncia

Injusticia

La desgarradora historia de este niño de la ciudad de Federación, fue contada por la vecina Rita González, “mi hija fue la que hizo la denuncia”, se presentó.La vecina de la ciudad de Federación, comentó que la familia habita una vivienda en el ex emplazamiento de la ciudad. Además, afirmó que la mamá de la víctima, padece de un retraso madurativo y que el menor es de 7 años.“La mamá lo visitaba a su ex suegro que vive en la nueva ciudad y ahí, estaba siempre este hombre, pero un día empieza a buscarlo y lo encuentra en una pieza a los dos con los pantalones bajos. Entonces este hombre le dice que solo estaban jugando, pero ella le respondió que así no se juega”, relató.Y acotó en diálogo con“El nene al regresar a la casa contó a una tía que ese hombre le hizo cosas y que le dolía. Entonces ahí la llaman a mi hija y hacen la denuncia. Al nene, lo ve el médico policial porque casi no podía caminar”, describió Rita González sobre el hecho que habría ocurrido el pasado mes de enero.Más adelante, la mujer señaló que el hermano del depravado, “también abusó del nene cuando era el padrastro”, señaló.En la parte final, la vecina de Federación expresó “yo y toda mi familia sentimos impotencia, al ver que este hombre anda como si nada, porque los otros días fuimos al club Cosmos a mirar el torneo Cap y él estaba en el sector donde cobraban las entras, pero además siempre se lo ve en ese club donde van tantos niños”, apuntó.Y remató: “acá la justicia no hace nada, por eso hay tantos casos de abuso a menores en Federación, parece que esperan que hagamos justicia por cuenta propia. Tuvo que pasar el abuso de la menor discapacitada, para que se destapen todos estos casos”, disparó.