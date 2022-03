Esperó a su ex novia escondido en el baño, la acuchilló en el corazón y escapó

Julieta Milady Herrera había cumplido 24 años el lunes pasado. Aunque había sido amenazada de muerte por su ex novio, nunca creyó que terminaría siendo una nueva víctima de femicidio. El joven, de 20, la había chocado con su moto unos días antes, porque quería volver con ella tras cinco meses de un vínculo marcado por la violencia de género.Este miércoles a la noche, la mujer llegó a su casa, en la calle Pública sin número del barrio San Jorge, en la localidad de Garza (centro de la provincia de Santiago del Estero), junto a un primo de 13 años y su hija de 2."Él fue a la vivienda donde ella vivía, escondió la moto al fondo y se ocultó en el baño", contó a Radio Panorama Liliana Ibáñez (42), mamá de la víctima. "Una vez me dijo que la amenazaba por teléfono y que dos veces intentó chocarla con la moto, hasta fue a la Policía e hizo una exposición", añadió.Milady era mamá de una nena que está por cumplir 3 años. "No estudiaba ni trabajaba, luego de quedar embarazada vivía con lo que cobraba la asignación y con lo que la ayudaba el papá de la nena", quien trabaja en la ciudad de Tandil, en el sudeste bonaerense, dijo Ibáñez."Ella, por no denunciarlo, habló con la mamá para que converse con él", señaló la mujer, quien precisó que hacía una semana habían cortado la relación."Le había dicho que la quería atropellar con la moto, pero no le daba importancia pensando que lo hacía era para volver con ella", añadió Ibáñez, que tiene otros seis hijos.Una hermana de la joven contó que Gómez, hace unos días, había chocado con la moto a Milady y la golpeó en un pie.La víctima recibió una puñalada mortal en el corazón. Su primo no pudo hacer nada para evitar el femicidio pero dio un testimonio clave a la Policía.La fiscal Andrea Juárez ordenó el cierre de rutas para buscar al sospechoso, quien tenía antecedentes de violencia con una pareja anterior, y que se realice la autopsia a la joven, publica el diario"Quiero que pague por lo que ha hecho. Le corresponde la cárcel. No puedo más", reclamó la madre de la víctima. Además, reveló un detalle estremecedor: la hija de Milady terminó ensangrentada porque la abrazó llorando tras el femicidio, ocurrido al día siguiente del Día de la Mujer, en el cual hubo marchas en todo el país para pedir por el fin de la violencia de género.