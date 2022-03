Remisero atacó a “rebencazos” a joven motociclista porque iba a baja velocidad

Un violento hecho se produjo en la vía pública de la ciudad de Federación, cuando un remisero atacó a “rebencazos” y agredió a un motociclista. Según el testimonio del padre del joven herido, el automovilista lo insultó y lo golpeó con el rebenque, debido a que el motociclista circulaba a baja velocidad.Juan Galván, padre del joven agredido, contó que el violento remisero “trabaja en la empresa Del Lago y estoy muy indignado con que un tipo violento haga esto”, dijo y agregó que “el señor Nelson (tal el nombre del agresor), está equivocado, porque mis hijos respetan a todos y fueron criados así”, señaló.“Mi hijo me contó que todo pasó, supuestamente, porque el remisero quería ir más rápido, pero el que va en la moto, tampoco va ir ligero para hacerse matar por otro auto, nada más por darle paso a él (por el remisero)”, remarcó Galván al dialogar con“Mi hijo no le faltó el respeto o hizo algo que pudiera ser justificativo de lo que hizo este hombre, no se puede castigar a alguien así”, explicó el hombre.“Me parece que no es motivo para hacer algo tan violento, que tenga que cruzarle el auto delante de la moto, se baje y le cruce un rebencazo. Eso no es así, está mal y se equivocó con la persona a la que le equivocó”, sostuvo el padre del motociclista.