"¡No robes! ¡Te vas a arrepentir!": mujer logró que ladrón devuelva un celular

Podría haber sido un robo más, pero no. Susana se estaba bajando de su auto cuando una vecina le grita: "Me robó el celular, ¡paralo!". Al ver la situación, le empieza a gritar al ladrón que pasó corriendo delante de ella: "¡No lo hagas! ¡No robes! ¡Te vas a arrepentir!".Fue en barrio Candioti Sur, en la esquina de Avellaneda y Gobernador Candioti, de la capital santafesina.Increíblemente, el hombre volvió sobre sus pasos, devolvió el celular y pidió disculpas. "Me dio la sensación que era la primera vez que robaba. Se acercó otro vecino y le contó que se había quedado sin trabajo. Después fue y le pidió perdón a la señora a la que le había robado. Pienso que estaba en una situación desesperante", relató Susana.El insólito hecho ocurrió este martes alrededor de las 12,10 del mediodía. La situación quedó grabada en las cámaras de seguridad de una vivienda particular.