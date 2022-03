Denunciaron que un agente de la Policía habría baleado a tres jóvenes en Concordia. La supuesta agresión ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando tres adolescentes transitaban por la zona del Parque San Carlos.



El padre de uno de los jóvenes baleados contó que "el móvil 400 de la Comisaría Tercera transitaba en sentido contrario (de la calle) y con las luces apagadas. Al ver que venían ellos tres en moto, le tiraron la patrulla encima”. Según su relato, a continuación, uno de los oficiales disparó tanto a su hijo como a sus dos amigos que lo acompañaban. En su hijo, los impactos de las postas de goma dieron en una de sus piernas; en uno de sus amigos, en la rodilla; y en el tercer joven, en la espalda. Los jóvenes son mayores de edad que recientemente terminaron la escuela secundaria.



“Estuvimos desde la mañana hasta las seis de la tarde para que el cirujano extrajera las esquirlas de las postas de goma de mi hijo y desde ahí fuimos a Fiscalía a hacer la denuncia, donde nos atendió la fiscal Julia Rivoira”, explicó el padre del chico.



De acuerdo al hombre, el policía acusado “ya fue trasladado a Villaguay”. Asimismo, manifestó que “la fiscal dijo que en la semana nos van a llamar para hacer la rueda de conocimiento, pero hasta el momento no nos llamó”.



Finalmente, sostuvo que “esperemos que no pase como pasó con la causa de la Comisaría Segunda sobre el chico ahorcado, que quedó encajonada. Iremos hasta las últimas consecuencias”.



Relato de un involucrado

Uno de los jóvenes detalló que, luego de salir de un cumpleaños, transitaron “una cuadra con la moto” porque no querían que uno vaya a pie mientras los otros dos se trasladaban sobre el rodado. Entonces, “vemos que viene una camioneta, sube las luces y se nos tira encima de la moto”, contó el joven. Intentaron maniobrar el rodado, pero cayeron del mismo dado que “había una zanja”. Mientras estaban en el suelo, uno de los oficiales policiales disparó “desde el móvil” a los tres jóvenes.



“A ver los fierros”, demandó el oficial según explicó el joven. Luego de asegurar que no cargaban armas y que regresaban de un cumpleaños, el agente “nos manda sangrando a nuestras casas y nos dice que nos lavemos (las heridas) con agua y jabón”.

Fuente: Diario El Sol