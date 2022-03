Detienen a barras de River con armas y drogas cuando se dirigían a Salta

El jefe de la barra brava de River, Héctor "Caverna" Godoy, y otras doce personas, fueron detenidas hoy en la zona de San Isidro cuando se dirigían en varios micros a Salta para presenciar el partido que mañana el "millonario" disputará con Deportivo Laferrere por la Copa Argentina.El procedimiento lo efectuó personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de la delegación San Isidro.Allí se secuestraron 1,75 kilogramos de marihuana dispuestos en trozos, envoltorios y porros, como así también dos armas de fuego -una Bersa calibre 40 y un revólver calibre 22-, 10 municiones, una vaina servida y 6 armas blancas.Por este hecho hubo 13 detenidos, entre ellos Héctor "Caverna" Godoy, líder de la facción "Los Borrachos del Tablón".Los micros fueron interceptados en la Autopista Panamericana, cuando se dirigían a la provincia de Salta, provenientes de las localidades de Morón y Pilar y también de Capital Federal.Las otras personas, que eran alrededor de 400, que no integran la lista de los 13 detenidos, no pudieron seguir con el viaje y entre los aprehendidos hay dos que tenían pedido de captura.Por el hecho también quedaron detenidos los choferes de los micros y sus acompañantes, los cuales no eran parte de la barra "millonaria".