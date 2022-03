Lo denunciaron por “apuntar y amenazar” a jovencitas para que suban a su auto

Un hombre mayor a los 70 años fue acusado de amenazar con un arma de fuego a una joven y unas menores de 10 y 11 años para que suban a su vehículo. Tras el hecho, que ocurrió anoche en las calles de la vieja Federación, se determinó que el sospechoso circulaba a baja velocidad a bordo de un automóvil de color gris y ante la intervención policial se le secuestró un revólver.



“En un momento, entra corriendo a la casa mi hija de 18 años y a los gritos me dice que un hombre mayor, desde adentro del auto, la había apuntado con una pistola; entonces yo corro para llamar a la Policía y en eso viene la hija de mi prima, que tiene 11 años y cuenta que ese mismo auto las persiguió y que el hombre les apuntaba con el arma para que suban”, describió una mujer que ofició como testigo de los hechos ocurridos anoche, alrededor de las 22.30hs.



Y agregó: “El hombre a quien se lo conoce como Pelusa y que vive en la nueva ciudad, seguía dando vueltas mientras llegaba la Policía, que lo logró detenerlo en la esquina de Hermanas Betancourt y Las Heras”.



La testigo confirmó que anoche mismo se realizaron dos denuncias contra este hombre “que no es la primera vez que hace esto”. “Ya lo hemos denunciado y en una oportunidad la Policía lo acompañó hasta el puente para que se valla”, rememoró la mujer al preguntarse “qué espera la Justicia para hacer algo al respecto”. “Un día puede ocurrir algo lamentable, porque es una persona que anda alcoholizado y es capaz de hacer cualquier cosa”, remarcó.



La vecina del ex emplazamiento, reveló también que las menores están muy asustadas. “Vivimos en una zona desprotegida”, aseguró.



Sobre la intervención policial



Sobre este hecho, la Departamental policial de Federación confirmó a 7Páginas que alrededor de la 1:20hs se interceptó a un automóvil Fiat, que era conducido por un hombre mayor de edad, quien portaba un arma de fuego calibre 22 largo, sin documentación.



Se puso en conocimiento a la Fiscal, Dra. Fanny Kern de lo ocurrido, quien ordenó el secuestro de dicha arma de fuego y a la correcta identificación de este ciudadano.