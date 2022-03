Al menos 30 policías que estaban de guardia padecieron fuerte intoxicación

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

El viernes 4 de marzo al menos 30 efectivos policiales que trabajan en la Jefatura Central de Policía presentaron dolor y cólicos estomacales, por lo que debieron ser atendidos por profesionales médicos. Se confirmó que se trataba de una intoxicación, en parte del personal que recibe alimentos en dicha dependencia.



“Fueron entre 15 y 20 policías que decidieron ser atendidos por médicos de la Policía, los restantes optaron por nosocomios públicos y privados”, dijo el Jefe de la División Servicios, comisario Sergio Gómez.



Se presume que hubo alimentos en mal estado cuando se brindó el almuerzo del jueves pasado. “Se está a la espera de los informes de los médicos policiales, que van a analizar los distintos componentes y determinar si fue el mal estado de la comida o el agua”, dijo Gómez.



Se supo que alrededor de 400 funcionarios reciben el almuerzo y la cena diariamente, que es brindada por el mismo personal policial dentro de la Jefatura ubicada en calle Córdoba 351.



“Estamos sorprendidos porque es la primera vez que nos pasa. Todos los insumos se adquieren el día que se van a ingerir”, aclaró el jefe de la División encargada de brindar los alimentos.



Y agregó: “Fue una intoxicación fuerte, con un ataque al hígado, pero el personal tras recuperarse se encuentra bien”. “Hace ocho años que estoy a cargo de la División y tenemos establecido un cronograma con comidas diarias”, contó Gómez.



Sobre el personal que decidió atenderse de manera particular, no se conoce específicamente el estado de salud. “Cuando existe una dolencia o patología específica, tenemos un protocolo que respetar y debemos ir obligadamente a la clínica policial”, expresó el comisario.



No obstante, relató a El Diario que “no se informó que estén en peligro, estuvieron dos días con malestar y luego pudieron recuperarse”.



Los policías intoxicados comieron “mayonesa de ave”, una comida que tiene pollo, arroz, lenteja, huevo y tomate. Todos pertenecían a la guardia del jueves, y algunos de ellos presentaron parte de enfermo el viernes por la mañana.



La División Servicios también se encarga de la distribución del almuerzo y cena hacia personal que trabaja fuera de la jefatura. Algunos de ellos pertenecen a la División GIA, Criminalística, Bancaria, Investigaciones, Toxicología, COES, REPAR, y del taller mecánico.



Además, se encargan de la realización y confección del uniforme de la Policía en toda la provincia y del funcionamiento de la planta potabilizadora ubicada dentro de la Jefatura.



“Para la Fiesta Nacional del Mate tenemos 100 funcionarios policiales trabajando y para la Fiesta de Disfraces otros 600, y somos los encargados de brindarles comida y agua”, finalizó el comisario Gómez.