Extorsionada tras supuesta infidelidad: revelan detalles sobre la amiga acusada

“Dale, Millo, si sabés que yo sé que tenés plata. Si no pagás vos, ¿a quién llamo?”. “Se te acaba el tiempo”. “5,4,3,2,1”. “Ahora le escribo a tu marido”.Los mensajes empezaron a llegarle por WhatsApp desde un número no registrado en agosto del año pasado. A la víctima, una mujer de 41 años, la amenazaban con contarle a su esposo sobre una supuesta infidelidad. Lograron sacarle cerca de 200 mil pesos.La que la extorsionaba era una de sus mejores amigas, con la que había compartido información privada. La víctima no lo sabía ni desconfiaba. La fiscal de Quilmes, que intervino luego de que ella denunciara la situación, sí.El viernes, después de recibir nuevos mensajes extorsivos, la víctima arregló para dejar 10 mil pesos en el baño de una estación de servicio, ubicado en Garibaldi y Lavalle, en Quilmes. Para su sorpresa, a los 40 minutos apareció en el lugar su mejor amiga para retirarlos. La esperaba personal de la fiscalía y efectivos de la DDI de Quilmes. Quedó detenida.La víctima había denunciado los episodios de amenazas y extorsión a través de la aplicación del Ministerio Público bonaerense. “Nos llegó su denuncia el jueves 4 de marzo y quedamos para que se presentara en la Fiscalía el viernes 5 por la mañana.”, le contó a Clarín Ximena Santoro, a cargo de la Fiscalía N° 7 de Quilmes.“Ella solo había compartido información sobre el tema por el que la extorsionaban con sus dos mejores amigas, pero no desconfiaba de ellas. Lo que la motivó a denunciar fue uno de los últimos mensajes que recibió, el 28 de febrero. Ese día”, afirma Santoro.Para ese entonces, la víctima ya había realizado varias entregas de dinero. Primero, 40 mil pesos. Luego otros 80 mil, que consiguió a través de un crédito personal que tuvo que pedir su mamá.En una oportunidad, la imputada, en forma anónima, también se comunicó con una de las hijas de la víctima. Tras esa situación, a la menor le desapareció un teléfono celular. Además, se encontraron con que faltaban 50 mil pesos que la víctima tenía en su casa, según detalló un vocero judicial a Télam, que señaló que la acusada también sería responsable de ese robo. Habría entrado al domicilio con la llave, la tenía porque era una persona de confianza de la familia.“Hubo dos pagos más en el marco de la extorsión. El último pedido -el quinto- fue el de este viernes. Le había exigido 30 mil, llegamos a juntar 10 mil, los marcamos (registraron el número de serie de los billetes) y la guiamos a la denunciante para arreglar la entrega”, confirma Santoro.“Desde la fiscalía la ayudamos a que cambiara el sitio de entrega y a que llevara adelante la conversación sin que la ahora imputada sospechara. El intercambio de mensajes se extendió entre las 11 y las 15 y, finalmente, la víctima fue citada 17.10 en una estación de servicio de Quilmes”, aporta la fiscal.Unos 15 policías de la DDI de Quilmes, vestidos de civil, formaron parte del operativo. “Teníamos a dos mujeres policías en el baño. La víctima dejó la plata y a los 40 minutos llegó su mejor amiga. Entró al negocio de la estación de servicio, compró unas golosinas y pidió la clave para usar el baño (se ingresa con contraseña)", relata Santoro.Y agrega: "Nosotros teníamos fotos de las dos amigas porque ya sospechábamos. Dejamos que se llevara el dinero y la detuvimos con la plata en su poder”, agrega Santoro., las dos mamás de niños que asistían al mismo colegio de clase media alta de la zona de Quilmes.La imputada fue citada a indagatoria el sábado pero se negó a declarar.. “Tengo acreditados otros hechos: tres hurtos y una defraudación”, confirma la fiscal. Solo por la extorsión, podrían corresponderle entre 5 y 10 años de prisión.Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, luego de la detención, realizaron tres allanamientos en domicilios particulares, entre ellos, los de sus dos amigas. Como resultado se llevaron celulares, notebooks y una tablet. Hasta el momento, la única imputada es Fernández, se la acusa de extorsión agravada reiterada (cuatro hechos) y hurto agravado.