Un hombre tomó de rehenes a dos empleados en una dependencia judicial

Un hombre armado con un cuchillo mantuvo este lunes, por espacio de casi tres horas, como rehenes a dos personas en una dependencia judicial del partido bonaerense de Florencio Varela, informaron fuentes policiales.



El episodio se inició aproximadamente a las 10.50 en la Defensoría Civil 24, situada en la calle General Lavalle al 300, esquina Paz, del citado partido de la zona del sur del conurbano bonaerense. Y pudo concluir recién cerca de las 14.



Fuentes policiales señalaron a Télam que el hombre que mantuvo a los rehenes bajo amenazas fue identificado como Mario Luis Cáceres (47), quien estuvo encerrado en una oficina con dos empleados de esa dependencia.



Cáceres tuvo en su poder un arma blanca, estilo cuchillo de carnicero, con el que amenazó a los rehenes, identificados por los voceros como Sebastián Caballero, quien se desempeña como auxiliar letrado, y a Agustina Galuedet, empleada de la mesa de entrada.



"Es una persona que ya había sido denunciada por su esposa y que fue procesada por una desobediencia de una restricción perimetral. Es un hombre violento. No tuvo una exigencia concreta y eso complicó la negociación. En todo momento tuvo un discurso delirante: de rezar versículos de la Biblia pasó a pedir una bordeadora para poder trabajar", confirmó el fiscal Hernán Bustos Rivas.



En charla con el canal TN, el fiscal del caso confirmó que el agresor que mantuvo en vilo a la dependencia judicial amenazó a la empleada a quien mantuvo como rehén, y que la tuvo como escudo humano durante casi las tres horas que duró la negociación.



"Los rehenes están bien, en perfecto estado de salud. La empleada tuvo unas heridas lineales en la espalda porque el agresor la tenía tomada por la espalda y blandía la cuchilla. Amenazó con matarla - confirmó el fiscal-. Durante tres horas la tuvo sujeta permanentemente, no la soltaba y la amenazaba con la cuchilla", contó Bustos Rivas.



Según indicaron las fuentes, el hombre había sido excluido de su domicilio tras ser denunciado por "Violencia de Género", y pesa sobre él una restricción dispuesta por juzgado de Familia 1 de Florencio Varela.



Pasado el mediodía se hizo presente en el lugar el Grupo Halcón de la policía provincial, para hacerse cargo de la situación. Y, según se confirmó, hubo cuatro fuerzas trabajando durante ese momento y el perímetro, toda la manzana de la zona céntrica de Florencio Varela, quedó asegurado con un gran movimiento de agentes de la Policía Bonaerense.



"Se logró que deponga esa actitud actitud agresiva gracias a un trabajo muy profesional de los mediadores del Grupo Halcón. Anteriormente, este hombre había hablado con varias personas, pero no habíamos podido convencerlo", informó el fiscal.



El fiscal, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Florencio Varela, quien estuvo en todo momento mientras se produjo el incidente, confirmó que el agresor fue trasladado a la comisaría 1ra de Florencio Varela y quedó a disposición de la justicia.



Según informó, en primera instancia quedó imputado bajo el delito de "privación de libertad coactiva", aunque aclaró que después del testimonio se analizará cual será realmente la situación procesal. (Clarin)