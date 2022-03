Malvivientes robaron y ocasionaron destrozos en una escuela de Concordia

Policiales Robaron las bombas de agua de dos escuelas de Concordia

Malvivientes robaron y ocasionaron destrozos en la escuela N° 52 “Dos Naciones” de Concordia: forzaron una ventana, rompieron armarios y se alzaron con elementos de valor y la recaudación del kiosco. Como si fuera poco, este lunes, una chapa del techo de la parte superior se voló con la tormenta e ingresó agua que terminó inundando un aula y perjudicando a la biblioteca."Destrozaron varios armarios y robaron mercadería del kiosco de la escuela", detalló el director de la escuela, José Costen. Los ladrones se llevaron herramientas de las ordenanzas y elementos de Educación Física, como pelotas y colchonetas. No conformes con el botín, también decidieron robar un kiosco que sostienen las maestras de 6° grado con la recaudación de la semana pasada: unos $ 20.000 aproximadamente.“Nos da mucha tristeza porque todo lo que tiene esa pulmón por los docentes con el trabajo que se hace y es para los alumnos. Ver destrozado todo lo que se ha hecho como armarios y ver rotos los trabajos de los chicos da mucha tristeza; esa es la realidad”, lamentó el directivo.Para el directivo, "es alguien que conoce la escuela”. Costen especuló que los ladrones "entraron por un aula que da hacia el lateral de la escuela, donde hay una reja forzada". En la ocasión recordó que "ya durante este año habían ingresado a robar en todo lo que es Secretaría de la secundaria"."En años anteriores también nos habían entrado y habían destrozados las aulas: no es la primera vez", sentenció.Las desgracias no terminaron ahí. En la parte superior de la escuela, se produjo la voladura de una chapa por acción de los fuertes vientos generados por la tormenta de esta mañana. Era una de las chapas que había sido cambiada hace poco tiempo. “Se está inundando todo en este momento”, indicó Costen. Además de ingresar en el aula que está debajo del lugar donde se voló la chapa, el agua también se filtraba a la biblioteca.De inmediato, dieron aviso a la Dirección Departamental de Escuelas y una persona fue a ver cómo se puede solucionar el inconveniente. Este lunes, las clases se dictaron normalmente pero había pocos alumnos como consecuencia de la tormenta. Pero mañana y pasado la actividad será mínima por el paro de 48 horas.“Es una escuela que está deteriorándose por el paso del tiempo”, indicó Costen. La escuela ya había sido reparada parcialmente hace cinco o seis años. “Los techos los cambiaron a todos y refaccionaron una parte de la escuela pero falta la segunda parte que nunca se llevó a ejecutarse porque la empresa constructora se levantó y no siguió con la obra”, indicó. Falta reparar el comedor, la sala de maestros, la secretaría, el pasillo, el cableado eléctrico del pasillo y la construcción del muro perimetral. Justamente el muro quizás hubiese impedido que ingresen a robar. “Hubiese sido un poco más difícil”, reflexionó.