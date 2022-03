Joven apuñalado durante asalto en Paraná relató detalles del violento hecho

Policiales Se enfrentó con el ladrón que ingresó a su casa y terminó herido de una puñalada

Un grave hecho de inseguridad ocurrió en la madrugada de ayer en la zona del barrio San Agustín de Paraná, donde un ladrón se metió en una casa y apuñaló al joven que vive allí con su pareja. Gabriel, de 25 años, está fuera de peligro, mientras que la Policía busca al autor del asalto y sus posibles cómplices.“Estábamos durmiendo, escuchamos que mueven una silla adelante, yo me despierto y escucho que alguien abre un cierre. Le digo a ella que se quede quieta en la pieza y yo salgo, no sabía dónde estaba porque estaba todo oscuro. Cuando él gira para atrás y me ve le digo ‘¿qué estás haciendo?’, y ahí sale corriendo, le digo, relató el joven.”, recordó Gabriel.En ese instante, el joven buscó protegerse a él y su pareja, ante la posibilidad de una nueva agresión: “Después que él se va me voy a la pieza y me encierro con ella porque no sabía si se había ido o iba a volver por más. Llamó ella al 911, llegó la Policía con la ambulancia, me subieron y después la Policía se quedó hablando con ella”, dijo a diarioLuego revisaron sus cosas para ver qué alcanzó a llevarse el ladrón:. Había movido el televisor para intentar llevárselo y había agarrado un traje y otras prendas de vestir que las dejó en la vivienda antes de huir.En el lugar del hecho trabajaron policías del 911, de la comisaría 16ª y de Criminalística, de Rastros, el fotógrafo policial y del laboratorio., el cual fue reconocido por la novia de Gabriel como un utensilio de su casa. Se presume que el ladrón lo agarró cuando escuchó que el muchacho lo había oído.Mientras tanto, en el hospital San Martín médicos y enfermeros asistían a Gabriel: “Me hicieron una placa para ver que no tenga perforado un pulmón o algo, después a las 7 me volvieron a hacer otra placa y me dieron el alta”, relató el joven, quien afortunadamente sufrió heridas leves que no le afectaron ningún órgano vital.Para esto fue clave la reacción que tuvo el muchacho: “Yo lo primero que atiné cuando me apuñala es hacerme para atrás para que no me enganche, terminó cortándome el bíceps y entró un tanto así (señala un par de centímetros) al costado de la axila”, contó.Sobre la forma en que ingresó a la casa el ladrón, creen que podría haber saltado un tapial y se aprovechó de que la inmobiliaria que les alquila la casa a la joven pareja no puso las rejas en unas ventanas, como se había comprometido al momento de alquilar.Desde la comisaría 16ª informaron que recibieron “el llamado al 911, nos hacemos peesentea, saltamos el portón y la puerta principal, que estaba abierta y había una parejita, el masculino con una herida de arma blanca en el pecho. Se pidió una ambulancia y lo trasladan al hospital San Martín a fin de ser asistido”. La pareja del herido les relató lo sucedido y comenzaron con la investigación.“Ninguna herida revistió gravedad. El supuesto autor huyó por el frente de la casa en el momento que estuvo adentro, se hizo de la llave de la vivienda que estaba en una mesita y pudo abrir de antemano. Ha tenido tiempo de trabajar adentro”, aclaró el oficial a cargo de la dependencia policial.Los policías creen que podría haber habido al menos un cómplice, que estaba afuera de campana, ya que si intentaba llevarse el televisor el ladrón no podría haberlo hecho solo.Se secuestró la cuchilla que hallaron frente a la vivienda, así como una gorra que quedó en el patio de la casa, que no es de Gabriel sino que sería del delincuente. Ahora, desde la Policía se indicó que se trabaja con las evidencias para identificarlo y detenerlo.En este sentido, se informó que hay cámaras de seguridad en la zona que están analizando.Una versión que circuló ayer era que policías habían identificado en la calle a un sospechoso, que tenía un buzo manchado con sangre, y quien hace tres meses salió de la cárcel tras cumplir una condena por robos e intento de homicidio, pero no fue confirmado oficialmente que esté directamente vinculado al hecho.