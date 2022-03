Tras cinco días de búsqueda hallaron al joven desaparecido en Lago Salto Grande

Leonardo Villegas, un joven de 29 años estaba desaparecido desde el domingo cuando ingresó a aguas del Lago de Salto Grande. Según supo Elonce, el hecho ocurrió en "una playa que no está habilitada”. En tanto este viernes hallaron el cuerpo del joven.



El Prefecto Alejandro Linares, Jefe de Prefectura Salto Grande, dijo a Elonce que el hallazgo se produjo cerca de las 17:50 en la margen izquierda de la zona del Gualeguaycito, que sería jurisdicción de Federación, frente a la Península Soler. Estaba en sobre la orilla”.



Se dio intervención a la justicia local a cargo de la fiscal Dra. Julia Rivoira, quien autorizó a Prefectura a trasladar el cuerpo hacia la costa. “Comunicamos lo informamos a la comisaria novena, que era la que estaba llevando las actuaciones y se realice el traslado a la morgue judicial”.



“El lago no tiene corriente, lo que sucedió fue que cuando existe la flotabilidad positiva y al ser un sobrenadante, empieza a ser afectado por el efecto del viento. Por ese motivo, apareció aguas arribas y no aguas abajo”, explicó Linares.



El joven se arrojó al lago para intentar socorrer a una de sus sobrinas: “él no pudo regresar a la costa”, señaló. Fueron cinco días de búsquedas ininterrumpidos.



La dotación de buceo, del Servicio de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Naval Argentina (con sede en la Dársena F del Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) trabajó exhaustivamente en conjunto con los demás funcionarios de la Prefectura Salto Grande y la Policía de Entre Ríos.