Condena al asesino de ingeniero reconocido por la NASA: cartas de la jueza

en Zeballos al 2100, a 200 metros del antiguo edificio de los Tribunales deEl fiscal Guillermo Corbella había pedido una condena de 30 años de prisión, por lo que al conocerse el fallo, la familia de la víctima adelantó que van a pedirle que apele para llegar a un tribunal superior.: Ojeda trepó a través de una casa colindante a la torre de Zeballos 2131, llegó al segundo piso, se metió en el balcón y abrió el ventanal que no estaba trabado. El homicida, luego de perpetrar el crimen, se bañó en el departamento, robó todos los elementos de valor que encontró, intentó huir en un auto que estaba en la cochera del edificio y, al no poder hacerlo, se tomó un taxi que lo dejó en Chacabuco al 4200, en la zona sur de Rosario.. El arresto se dio en la autopista Rosario-Santa Fe a la altura del kilómetro 90.En el transcurso de la instrucción de la causa tramitada en Menores se consideró que no hubo ensañamiento en la comisión del asesinato, ya queEn la condena de la jueza Aguirre Guarrochena también se ordenó que el homicida sea quitado del pabellón de presos de alto perfil en el que se encuentra en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero. Y dispuso que sea incorporado a la escuela primaria, específicamente al quinto grado y de forma presencial.En la resolución además se ordena que sea integrado a talleres de deconstrucción de masculinidades hegemónicas a fin de poder visibilizar el mandato de violencia y superioridad física, sin que pueda alegarse la inexistencia de tales talleres intramuros como justificación para el incumplimiento de esta medida; la incorporación en talleres de expresión artística (fundamentalmente, escritura y música); y asistencia psicológica y psiquiátrica.En la parte final, antes de dictar la condena, la magistrada dedica una carta a la familia de Juan Cruz Ibáñez y también al homicida Lucas Ezequiel Ojeda.En primer lugar, quisiera expresarles mis condolencias por el lamentable fallecimiento de Juan Cruz. Si bien se los he expresado en oportunidad de conversar personalmente, quisiera reiterarlo en esta oportunidad, como un modo de manifestarles que no se me escapa el enorme dolor que este acontecimiento provocó en cada uno de ustedes y en la familia en general, aún en la actualidad.Me considero en la obligación de explicarles personalmente esta sentencia, en la que decido imponer a Lucas Ezequiel Ojeda la pena de 17 años de prisión. Estimo que su conducta es totalmente reprochable y socialmente disvaliosa y que ello fundamenta la sanción.Quizás esta respuesta les parezca insuficiente, pero les puedo asegurar que, en términos existenciales, esta condena es igual a toda la vida transcurrida por Ojeda hasta el momento de este penoso hecho. En estos términos -en los existenciales, me refiero-, una pena de 17 años es una sanción dura. No obstante lo dicho, tienen a su disposición los mecanismos jurídicos para que esta sentencia sea revisada por instancias superiores.Espero que de este acontecimiento traumático puedan sacar fortaleza. Existen incontables ejemplos de personas que lo lograron, dando un nuevo sentido al dolor.Quiero agradecerles el respeto que me dispensaron en aquellas ocasiones en las que han venido al Juzgado, sabiendo que para ustedes los tiempos judiciales son dilatados y que quizás esperaban respuestas más inmediatas. Así y todo, creo que hemos podido intercambiar opiniones en un marco de respeto mutuo.Por último, me permito humildemente sugerir que se preserven de algunas personas que pretenden sacar de este triste suceso rédito político. En primer lugar, porque Juan Cruz no se lo merece (no se merece ser convertido en un medio para un fin, sino que es un fin en sí mismo) y en segundo lugar porque todos los organismos del Estado, sin excepción, somos responsables -cada uno dentro de nuestras respectivas competencias- de un estado de cosas que ha derivado en un hecho como el que hoy lamentamos.Les dejo un cordial abrazo, junto con mi respeto”.Juan Cruz recibió el reconocimiento de la propia NASA a un proyecto liderado por él junto a otros cinco amigos. Se trató de un reconocimiento otorgado en 2016 durante un “hackaton” mundial organizado por la agencia espacial acerca de apps temáticas. El proyecto era un programa de geolocalización de drones con el fin de evitar que estos se estrellaran ante objetos extraños. Ese trabajo fue incluido entre los nominados a los mejores cinco proyectos internacionales en la categoría “mejor uso del hardware”.