Detienen a anciano por crimen de su esposa: su hija denunció en redes sociales

En tanto, el acusado será indagado este sábado por el fiscal de la causa, quien aguardaba el informe preliminar de la operación de autopsia, que se desarrollaba esta tarde.



La víctima fue identificada por los investigadores como Antolina González, jubilada de 78 años, cuyo cadáver fue hallado ayer por la tarde en una casa de la calle Martín Coronado al 3800, a metros de Rodney, en esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste del conurbano.



Según las fuentes, el hecho fue descubierto por la hija de la víctima, quien llegó a la casa de sus padres alertada por una vecina que le contó que había visto salir de la vivienda a su padre y que eso le llamó la atención porque sabía que pocos días atrás había sufrido un Accidente de Cerebro Vascular (ACV) y que por ese motivo tenía que guardar reposo.



Al llegar, la mujer ingresó de inmediato a la vivienda y encontró a su madre tirada en el piso de uno de los ambientes en medio de un charco de sangre y con su cuerpo totalmente lastimado, producto de golpes.



Liliana, vecina de la víctima, dijo en Telefé que le había parecido “raro” no haber visto a Antolina ayer, “porque ella siempre a las 7 de la mañana ya está limpiando”.



Eso, sumado al haber visto deambular al marido de la mujer, motivó a que Liliana llamara a los hijos del matrimonio, y horas después ingresó con la hija mayor a la vivienda y encontraron a la jubilada en una habitación, “tirada”.



Tras un llamado al 911, policías de la comisaría de Laferrere concurrieron al lugar y alertaron a la Justicia.



Los investigadores determinaron que la casa estaba intacta, que no había nada revuelto, por lo que casi de inmediato se descartó la hipótesis del homicidio en ocasión de robo.



También se dispuso la búsqueda del marido de la mujer asesinada, un hombre de 73 años identificado como Juan Bautista Núñez Zarza, quien con el correr de las horas comenzó a ser señalado como el principal sospechoso del crimen.



“(Antolina) siempre venía, había una pequeña charla, donde ella sabía que en algún momento algo le iba a pasar (…) siempre decía que en algún momento la iba a matar”, relató la vecina.



Además, agregó que la víctima en varias oportunidades había abandonado la casa por episodios de violencia de género, y que había regresado hacía dos semanas, “porque pensaba que el hombre ya se había calmado”.



Por su parte, Rolando, otro vecino, contó que conocía a la jubilada desde hacía más de 40 años, que era una señora muy buena y que a su esposa también le contó que estaba amenazada.



El cadáver fue trasladado por una ambulancia municipal a la morgue policial para la realización de la autopsia correspondiente, que se realizaba esta tarde.



Como Núñez permanecía prófugo, otra hija del matrimonio difundió a través de su perfil de Facebook "Nati Nu", dos fotografías de su padre para que cualquier persona que lo vea, lo denuncie y colabore para que sea capturado por el crimen de su madre.



"Esta persona lastimosamente era mi papá! La mató a mi mamá, está prófugo! Si alguien lo ve, por favor, me avisa", dice en uno de los textos de la publicación.



"Tiene dificultad para hablar. Se llama Juan #profugolaferrere, mató a mi mamá y se escapó, alrededor de las 16hs lo vieron salir el 3/3. Anda con ese colgante amarillo que tiene llaves, en su mano o su cuello", agrega la hija al referirse al llavero cinta que el prófugo lleva colgado en una de las fotografías publicadas.



El fiscal Marcos Borghi, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática de Homicidios de La Matanza, dispuso una serie de medidas de búsqueda, como el relevamiento de cámaras de seguridad privadas o municipales que pudieran haber captado la fuga del homicida.



El hombre fue detenido finalmente cuando deambulaba por la calle Calderón de la Barca y el cruce con la ruta 21, en La Matanza, por personal de la Subestación Sur de la policía bonaerense, en Laferrere.



El hombre se hallaba vestido con un pantalón gris, remera y buzo azul y llevaba puesta una gorra con visera de color rojo.



Fuentes de la investigación aseguraron que Núñez Zarza fue trasladado a una comisaría, donde pasará la noche.



Mañana será trasladado ante el fiscal Borghi para ser indagado por el delito de "homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género (femicidio)".



Télam.