Estafa piramidal a un entrerriano: la increíble respuesta tras denunciarla

Diego Rivero, un entrerriano denunció que fue víctima de una estafa piramidal por la empresa Global Intergold. Según transcendió la firma financiera ya acumula cientos de denuncias en Entre Ríos, Rosario, la ciudad de Santa Fe y Uruguay., dijo que invirtió 2.600 dólares en el 2019: “ahora tendría el triple”. Según le habían prometido, iba a tener un interés del 18 por ciento anual. Aunque no recibió nunca un comprobante, los datos de su capital están en una plataforma digital, pero “no podemos retirarlo el dinero”.“Llegó la fecha de la conversión de los títulos a las acciones en enero de 2021. Ahí se hizo una votación entre los tenedores y salió positivo de que se postergaba la operación para 2025. Así que no pudimos cobrar nada de dinero”, explicó.El joven, indicó que la única forma de ganar plata era invitando gente que invirtiera en los títulos. “Yo solo invité a un amigo por suerte, que cuando se enteró de todo esto, dio la plata por perdida”, dijo a Elonce.Según comentó Diego realizó la denuncia correspondiente con la ayuda del abogado Adolfo Amarilla. “Sin embargo la justicia nos dijo que hay que esperar hasta el 2025, porque hasta el momento es todo legal y no hay una estafa. Pero nadie nos asegura que no va a volver a pasar lo mismo”.Diego contó que en un grupo de Facebook hecho entre perjudicados por la firma ya hay mil integrantes y también hay decenas que forman parte de un grupo de Whatsapp. “Se van sumando a medida que se dan cuenta”, finalizó.