La víctima de la violación grupal es querellante: los agresores siguen detenidos

La joven de 20 años que fue víctima de la violación grupal en el barrio porteño de Palermo se presentó como querellante ante la Justicia.Según confirmaron fuentes judiciales a NA, la víctima se presentó como querellante en la causa a cargo del juez de instrucción Marcos Fernández, lo cual le permitirá impulsar medidas de prueba y acceder al expediente.La joven, cuya identidad se mantiene bajo reserva, había declarado el miércoles último como testigo, relató los hechos de los cuales fue víctima e instó la acción penal contra los seis detenidos: Ángel Pascual Ramos, de 23 años, Lautaro Pasotti, de 24, Ignacio Retondo, de 22, Alexis Cuzzoni, de 20, Tomás Domínguez, de 21, y Franco Lykan, de 24.Mientras tanto, los seis agresores permanecen detenidos desde el lunes pasado en diferentes dependencias policiales, luego de haber sido descubiertos por una pareja de vecinos que avisó a la Policía lo que estaba ocurriendo dentro de un auto en Serrano al 1.300.Si bien cuatro de ellos fueron quienes supuestamente la violaron y otros dos hicieron de "campana", la Justicia indagó a todos bajo la misma responsabilidad penal: abuso sexual agravado.A la hora de resolver si los procesa o no, el juez definirá la serie de delitos que le puede caber a cada uno en función de los hechos que relató la joven y los testigos.El juez de instrucción tiene diez días hábiles para resolver si los procesa o no y si junto con esa medida impone la prisión preventiva.Hasta el momento, los seis acusados se negaron a declarar días atrás ante el magistrado, y todos ya están con un abogado particular que se hizo cargo de la defensa, Jorge Alfonso.Según supo NA, Alfonso ya comenzó a delinear los primeros pasos de la estrategia de defensa y deslizó la posibilidad de pedir al juez Fernández la "ampliación de indagatoria" de los acusados para los próximos días.Según consta en la causa, la joven fue llevada a un vehículo en Palermo por los acusados y allí la abusaron sexualmente.Ella estaba bajo los efectos de las drogas y parte de los acusados también.