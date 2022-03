Crimen de Julieta Riera: "Tengo total convicción de que esto fue un homicidio"

culpable del delito de "homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género".

Nueva defensa de Christe

Recordemos que, a quien arrojó de un balcón del octavo piso de un edificio, ubicado en el centro de la capital entrerriana, el 30 de abril del año pasado.Fue considerado"La instancia de Casación fue promovida por la anterior defensa de Christe. Esta instancia sería donde se completa ese pedido de revisión de la sentencia. En este caso será llevada adelante por un nuevo defensor designado por el imputado", comenzó relatando a Códigos el fiscal Ignacio Aramberri.Mencionó que "l; y se volví a esbozar no solo en el alegato de apertura sino también en el de clausura. La defensa pretende renovar esta discusión. El juzgado popular finalmente vio la prueba y se decidió por la primera hipótesis, de que fue un asesinato. Y así fue condenado Christe, por homicidio agravado".Puso relevancia en queY lo iba a hacer en la instancia de juicio, según tenemos entendido, situación que finalmente no se dio, cuestión que definieron los propios defensores, en ejercicio de su mandato"."No solo que se lo escuchó sino que también se intentó corroborar lo que dijo a través de la evidencia, para esto se hizo una pericia de la caída del cuerpo, que en definitiva desdijo lo que había dicho. Se indagó y se produjo prueba en función de acreditar o no, sus dichos", enfatizó además.El fiscal afirmó que "el sentido común quedó expresado a través del veredicto popular. El sentido común es lo que llevó al jurado popular a expresar que esto no fue un accidente, que fue un homicidio triplemente agravado". En este sentido, agregó: 2Estoy convencido de la prueba que se llevó, que se acreditó. Vamos air a defender lo que sostuvimos a partir de la etapa de promover nuestro pedido de remisión de la causa a juicio"., donde se verifica también si la prueba que se llevó a juicio, está bien valorada".La abogada querellante, Corina Beisel, había manifestado aque "en conjunto con la Fiscalía vamos a sostener la condena porque entendemos que fue bien decidida por el jurado popular y que solo se le ha dado trámite por una cuestión formal, que la defensa ha intentado. Estoy convencida que la acción no va a prosperar y que Christe continuará alojado en la unidad penal en cumplimiento de la pena de prisión perpetua que se le ha impuesto".La semana pasada, la abogada Mariana Barbitta, especialista en Derecho Penal, profesora de la Universidad de Buenos Aires y presidenta de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina (AMPA), se hizo cargo de la defensa de Christe.Según indica, los lineamientos principales sobre los que se estructurará su intervención en la causa serán "afectación del derecho de defensa material, afectación del derecho de defensa técnica, afectación del debido proceso, afectación del principio de igualdad de armas, afectación a la imparcialidad del jurado popular, ausencia de prueba que conecte una acción de Julián con la muerte de Julieta, y errores en las instrucciones al jurado".