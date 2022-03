Policía asesinado en Villa Urquiza: "Mi hermano lo mató mientras dormía"

El día del crimen

Francisco Enrique prestaba servicio en la comisaría de La Picada y desempeñaba sus funciones en el depósito de vehículos secuestrados. Vivía en Villa Urquiza. Fue asesinado el 12 de diciembre de 2017.Alejandro Enrique, hijo de la víctima, dialogó con el programa, de, y aseguró que el asesino de su padre es su hermano.“Me duele porque es mi hermano, pero más me duele por cómo murió mi padre. No se lo merecía, era una persona muy trabajadora, se dedicaba a sus hijos y nietos. Sobre el crimen hubo muchas hipótesis: se dijo que lo habían matado con un hierro, después con un ladrillo. Cuando con otro de mis hermanos nos hicimos presentes en el lugar del hecho, salimos con la idea fija de que lo había matado José Luis, mi otro hermano”, comentó.Al momento del hecho, el acusado tenía 17 años. “Pasaron cuatro años para que la causa saliera a flote. No teníamos respuestas. Mi viejo estuvo 25 años en la Policía, estaba a punto de jubilarse y justo en la cúspide de su carrera policial le pasa esto. Él amaba su profesión y que lo maten con el arma que llevó toda su carrera en la cintura, es doloroso”, agregó.Por otra parte, señaló que “hasta su último respiro él llevaba y traía a mi hermano. Se fue a vivir a Villa Urquiza porque mi hermano tenía problemas con las drogas y, en consecuencia, con nosotros. Era consumidor pleno, podía vivir drogado todo el día. Fue el único de los 11 hermanos que se descarriló”.“Era muy dura la convivencia con él. Tenía problemas todos los días. Me robaba camperas, celulares y nos íbamos a los golpes. Lo internaron varias veces para que pueda salir de las drogas, pero volvía a recaer. Él lo que tenía a mano lo robaba para comprar droga. El único que lo buscaba sostener era mi papá, porque con el resto de la familia ya no se hablaba. A nuestra madre la golpeó también. La droga le lavó el cerebro”, relató.Tras el crimen, el joven “fue al Copnaf unos meses. Después quedó en libertad porque era menor y decían que tenía posibilidades para rehabilitarse. Pero salió e hizo vida normal, cosa que nosotros no. Llega al juicio libre. Antes del hecho tenía causas penales y después del crimen siguió acumulando causas, ya siendo mayor”.“Lo único que queremos es que se haga justicia, que cumpla la pena máxima. Es el asesino de mi padre”, dijo.Enrique contó que, según testigos, el día del asesinato “mi hermano estaba con mi papá afuera cortando el pasto. Tuvieron una discusión porque él quería venirse a Paraná en la moto y mi viejo no lo dejaba. Después entraron a la casa, mi papá tomó las pastillas para la presión y se durmió. A los 45 minutos ven que mi hermano salió en moto”.“Gente de barrio Francisco Ramírez y La Floresta indica que mi hermano estuvo dando vueltas, intentando vender un arma. Dejó a mi papá inconsciente en la casa, muerto. La moto se le rompió en Paraná y la dejó en un barrio, después se tomó un remis hasta Villa Urquiza, cerca de las 22. El arma nunca apareció. A mi papá lo mató mientras dormía, no se pudo defender”.