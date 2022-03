Buzos tácticos se sumaron a búsqueda del joven desaparecido en Lago Salto Grande

Leonardo Villegas, un joven de 29 años continúa desaparecido desde este domingo cuando ingreso a aguas del Lago de Salto Grande. Según supo Elonce, el hecho ocurrió en "una playa que no está habilitada”.Este jueves se realizó la quinta jornada de búsqueda. Alejandro Linares, a cargo de Prefectura Salto Grande, indicó que “seguimos trabajando en el lugar teniendo todo el personal abocado”, además “hoy se sumaron a las tareas personal capacitado en buceo”.Asimismo, explicó que los operativos “se desarrollan en la misma zona donde informaron los familiares de la desaparición ese día, que es la Península Soler del lado derecho que es una playa no habilitada”, publicó el medioLuego de conocido el hecho, fueron varias las personas que señalaron que el joven se habría arrojado al agua para socorrer a otras personas que estaban en esa zona de playa no habilitada, al oeste de la Península Soler.Desde ese momento se montó un operativo de búsqueda del que participan efectivos de Prefectura, Guardavidas y Policía de Entre Ríos, pero hasta el momento no se ha podido dar con el cuerpo de la víctima.