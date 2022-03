Asesinaron a un joven de 18 años de una puñalada en el corazón

Un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en el interior del Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, y se investiga, entre otras hipótesis, si lo atacaron en el marco de una discusión o un intento de robo, informaron fuentes policiales y familiares de la víctima.El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y se conoció luego de que personal de la Comisaría Vecinal 4C de la Policía de la Ciudad se desplazó hasta la guardia del Hospital Argerich de La Boca tras ser alertado sobre una persona que había sido apuñalada.Al arribar al lugar los efectivos constataron que la víctima, identificada como Sebastián Agustín Molina (18), sufrió una herida de arma blanca en la zona izquierda del tórax que le provocó la muerte.Fuentes policiales indicaron a Télam que los pesquisas se entrevistaron con un hombre que había acompañado al joven al hospital, quien expresó que se encontraba caminando por el Parque Lezama cuando observó a Molina junto a un amigo y que comenzaron a discutir con una tercera persona.En esas circunstancias, cuando el testigo se acercó para intermediar, esta persona, de sexo masculino, apuñaló a la víctima en la zona pectoral izquierda y se dio a la fuga.Rápidamente, con la ayuda del amigo de Molina, el testigo subió al herido a una moto y lo trasladaron al hospital, donde finalmente falleció."Todo indica que la víctima y el agresor se conocían", expresó a Télam un investigador.El ataque se produjo casi en el mismo momento que se encontraban realizándose los corsos de carnaval en el mismo parque, sobre la calle Brasil, entre avenida Paseo Colón y Defensa."El ataque fue en cercanías de la calesita, que está ubicada en Defensa y Martín García", agregó el pesquisa.Otras fuentes de la investigación confirmaron a Télam que en las últimas horas se halló un cuchillo en la escena del crimen, el cual fue secuestrado para su posterior análisis y así establecer si se trató del arma con la que asesinaron a Molina.Por su parte, Aldana Ovalle, tía de la víctima, aseguró a Télam que su sobrino iba acompañado de un amigo cuando fue interceptado por un hombre que intentó robarles."Sebastián se quedó dormido y cuando llegó, el corso estaba terminando. Caminó hacia dónde se hacía y pasó por la calesita y allí, según el amigo, les quieren robar", relató la mujer.Según lo que llegó a contarle el testigo, un hombre lanzó una primera puñalada que dio en la mano del amigo de la víctima y una segunda acción lo hirió de muerte a Molina"Mi sobrino y su amigo salen corriendo y como es asmático, paró y cuando se puso la mano en el pecho, la tenía llena de sangre", señaló.De acuerdo a la versión que brindó la mujer, el joven apuñalado fue llevado al hospital, adonde llegó desvanecido y falleció a los pocos minutos."La puñalada fue justo en el corazón", afirmó Ovalle, y agregó que al enterarse de lo ocurrido la familia de Molina se dirigió a la comisaria interviniente donde le dijeron que, en un principio, no había cámaras de seguridad en la zona, aunque luego les indicaron que sí había unas imágenes de la víctima y su amigo, pero que no se llegaba a ver el rostro del atacante."Las cámaras muestran todo menos el momento que lo apuñalan", explicó la mujer e indicó que, de acuerdo al amigo de su sobrino, el agresor sería un hombre que vive en situación de calle en las inmediaciones de la calesita del Parque Lezama."Hay un testigo que dice que el agresor es una persona mayor. No fue un ajuste de cuentas, Sebastián no tenía enemigos", aseguró su tía.En tanto, la pareja del joven expresó su dolor en las redes sociales: "No merecías nada de esto, no entiendo por qué la vida tan injusta te arrebató de mi lado sin ningún motivó ni explicación".A su vez, la familia de Molina aguardaba esta tarde que finalice la operación de autopsia para que la Justicia le entregue el cuerpo y despedirlo.La investigación del crimen se inició en la Fiscalía Correccional del Distrito del barrio de La Boca, a cargo de Susana Callejas, quien dispuso que la Unidad Criminalística Móvil (UCM) analice las cámaras de seguridad de la zona para lograr la identificación del agresor.Sin embargo, fuentes judiciales indicaron que esta tarde las actuaciones pasaron a la Fiscalía Criminal y Correccional 29 de Lucio Herrera (h), que continuará con las diligencias de rigor.