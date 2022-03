Alquiló una cabaña para pasar el fin de semana largo y la estafaron

Foto 1/2 Foto 2/2

Miriam vacaciona en Gualeguaychú desde hace 30 años y es la primera vez que vive una situación de este tipo. La mujer relató que encontró el hospedaje a través de internet y comprobó la ubicación del lugar.



El locatario le pidió un anticipo del 50% y le ofreció comprarle las entradas para el carnaval. El día que iban a viajar, Miriam le mandó un mensaje al dueño de las cabañas y este le comunicó que debía transferir el otro 50% por la gran demanda que había. Esto último hizo sospechar a la turista, pero de todas formas realizó la transferencia.



Al llegar a Gualeguaychú, localizaron las cabañas, pero la dueña del complejo les dijo que no tenía ninguna reserva hecha a su nombre. En ese momento, Miriam se dio cuenta que había sido estafada.



A pesar del mal trago, la mujer disfrutó del carnaval para el cual tuvo que sacar nuevamente las entradas y pudo vivir un lindo momento con su familia. En total, a Miriam la estafaron por $22.500.



“Lo que me duele no es la plata sino que yo venía a pasar un buen momento con mi familia”, dijo en diálogo con Radio Máxima y alertó a la sociedad de Gualeguaychú: “Están quemando el turismo”, expresó para pedir que se resuelva lo ocurrido.