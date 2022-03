Un auto arrastró un cochecito con una bebita cuando la mamá cruzaba la calle

Una bebita resultó con lesiones de distinta consideración, luego de que el cochecito en el que era trasladado por su mamá fue enganchado por un automóvil que pasaba por la calle que pretendían cruzar. El episodio ocurrió este miércoles por la tarde Neuquén"La mamá cruzaba la calle y el vehículo enganchó el carro, el que fue arrastrada unos metros", indicó la jefa del servicio de emergencias que trasladó a la menor, de 1 año y 3 meses, al hospital Castro Rendón, donde permanecía internada bajo observación."Todo fue muy rápido", comentó un testigo ocasional del episodio que consternó por momentos debido a que no se conocía el estado de salud de la pequeña.Por su parte el comisario Daniel Asselborn comentó a LMNeuquén que el hombre de 66 años, que conducía un Ford Fiesta modelo viejo, "transitaba por calle Chile hacia el oeste cuando -según manifestó- se habría enceguecido por el sol de frente por lo que no se observó que cruzaba la mujer con su nena en el changuito".Agregó que "lo arrastró, luego de que se lo arrebató de las manos de la mujer, entre 5 ó 6 metros en la parte frontal del vehículo". El funcionario policial indicó que "gracias a que la nena tenía abrochado el cinturón del cochecito no salió despedida y solo sufrió algunos golpes".En el lugar quedó el auto Ford Fiesta, que fue secuestrado ya que el conductor no tenía licencia ni el seguro obligatorio, mientras que Tránsito y Accidentología de la Policía realizó las pericias del caso.En tanto la pequeña como su mamá -una mujer de 40 años- fueron trasladadas al hospital Castro Rendón. Fuentes hospitalarias confirmaron a LMN que la nena "sufrió traumatismo de cráneo, está en observación y se le están realizando estudios". Por el tipo de lesiones, está fuera de peligro.Al conductor del Fiesta se le realizó el control de alcoholemia respectivo, el que dio negativo.