“Sin novedades” continúa la búsqueda del joven desaparecido en Lago Salto Grande

Policiales Continúa la búsqueda del joven desaparecido en aguas del Lago Salto Grande

Leonardo Villegas, un joven de 29 años continúa desaparecido desde este domingo cuando ingreso a aguas del Lago de Salto Grande. Según supo Elonce, el hecho ocurrió en "una playa que no está habilitada”.Durante la jornada de este miércoles, continuaron los operativos de búsquedas, pero “sin novedades”, indicaron a medios locales, fuentes relacionadas al rescate. Personal policial, de Prefectura y guardavidas están abocados a las tareas."Se sigue buscando, pero por ahora no se sabe nada", agregaron. Subrayando que las acciones continuarán durante este jueves, publicó el medioLuego de conocido el hecho, fueron varias las personas que señalaron que el joven se habría arrojado al agua para socorrer a otras personas que estaban en esa zona de playa no habilitada, al oeste de la Península Soler.