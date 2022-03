Es policía, hace acciones solidarias en hospitales y lo baleó el ex de su novia

Estado crítico

Actividades solidarias

Tras recorrer salitas de hospitales en Córdoba llevando amor a los chiquitos internados, alguien fotografió a este hombre araña desbordado de angustia... Una imagen muy emocionante ?? Publicado por Marcelo Tinelli en Martes, 21 de agosto de 2018

Maximiliano Leiva tiene 43 años, pertenece a la Policía de Córdoba y en la ciudad es conocido por disfrazarse como El Hombre Araña y encabezar acciones solidarias para niños con cáncer. Muy querido por todo su entorno, Leiva atraviesa una situación límite y pelea por su vida.Durante la madrugada del sábado pasado, estando en la casa de su novia, el hombre recibió dos disparos en el abdomen y uno en el fémur izquierdo. Los impactos de bala salieron del arma reglamentaria de Norberto Julián Urquijo (39), otro policía, quien sería el ex de su pareja que también pertenece a la fuerza.Los disparos fueron a corta distancia y con la clara intención de matar. El hecho ocurrió en una casa del barrio Villa Argentina, en la capital provincial. Por causas que las autoridades intentan establecer, Urquijo irrumpió en la casa de su ex novia y atacó a los tiros a su colega y actual pareja de la mujer.En comunicación con Clarín, la fiscal del Distrito 2, Turno 1, Lourdes Quagliatti, a cargo de la investigación, confirmó que el sospechoso fue imputado por el delito de "tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego".“El acusado está detenido en el establecimiento penitenciario número 9. Se ha secuestrado el arma y las vainas en la vivienda”, precisó Quagliatti.Leiva permanece desde el sábado internado en el Hospital de Urgencias, en estado grave y en coma farmacológico. Andrea Vilkelis, jefa de Toxicología, a cargo de la Unidad de Terapia Intensiva, explicó a Clarín: “Su estado es crítico. Está con inestabilidad hemodinámica, estamos empezando a disminuir las drogas para ver si podemos sacarle el respirador. Pero lo cierto es que sigue muy inestable”.El policía ya fue intervenido quirúrgicamente para suturar las lesiones renales y en el intestino, y se espera que vuelvan a operarlo en los próximos días por la lesión en el fémur. “Perdió mucha sangre, llegó inconsciente y no hemos podido despertarlo todavía. Es lo que intentaremos hacer de a poco desde ahora”, precisó la médica.Leiva es asmático y esa enfermedad preexistente podría complicar su situación de salud. Está conectado a un respirador mecánico desde que llegó a la terapia intensiva.Maximiliano, además de policía, es conocido como “El Hombre Araña Solidario” de Córdoba. En el Hospital de Niños de la ciudad, disfrazado del popular personaje, realiza frecuentemente acciones para alegrar a los pequeños que están internados allí. Además, ha encabezado varias colectas de juguetes para los más chicos.Por entonces, una imagen que le tomaron de forma desprevenida emocionó a todos. Se lo ve sentado en uno de los pasillos del hospital, cerca de la zona de oncología, y visiblemente abatido. “Tras recorrer salitas de hospitales en Córdoba llevando amor a los chiquitos internados, alguien fotografió a este hombre araña desbordado de angustia... Una imagen muy emocionante”, escribió Tinelli esa vez."La foto refleja lo que se ve, soy yo pensando un montón de cosas luego de haber tratado de llevarle un poco de felicidad a los niños. Es uno pensando que en esa sala donde están los chicos internados con cáncer, hoy los ves pero quizás en la próxima visita no, porque se murieron", contó el policía a Vía Córdoba en aquella oportunidad.

Su necesidad de ayudar a quienes sufren de esta enfermedad nació porque el cáncer lo tocó de cerca: "Mi mamá murió de cáncer el año pasado, yo sé lo que es ese sufrimiento, se de qué se trata cada desvelo, cada internación, cuando esa persona querida se te va, por eso me conmueve tanto ese lugar del hospital"."Me ha pasado esto de no encontrar chicos en la próxima visita, o que sus padres me llamen para contarme que falleció. Cómo no le va a afectar a una persona una cosa como esta, además en mi caso que lo viví en carne propia con mi mamá", añadió en aquel momento.Leiva vuelve a ser parte de un hospital, pero esta vez peleando por su vida. Desde el área de oncología del Hospital Infantil, sus allegados pidieron una cadena de oración por su salud.