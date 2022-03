Violación en grupo: el momento previo y otros videos que complican a detenidos

Policiales Seis hombres fueron detenidos tras abusar sexualmente de una joven en un auto

Dos videos registrados por las cámaras de seguridad de Palermo captaron los minutos previos de la violación en grupo ocurrida este lunes a plena luz del día en el mencionado barrio porteño.Ese momento fue captado por el equipo de seguridad instalado en el pórtico de un edificio de la zona.El material fue recolectado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y aportado a la investigación.En esa filmación se llega a ver a los seis agresores sexuales hablando con la joven hasta que doblan en una esquina con dirección hacia la izquierda de la cámara, rumbo a donde estaba estacionado el auto Volkswagen blanco donde fue atacada.La joven primero tiene una charla con uno de los atacantes y luego caminan hacia el resto del grupo que estaba en la plaza.Los videos fueron aportados por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) y los lectores de patentes, que lograron identificar el auto de los sospechosos.

De acuerdo a los primeros testimonios, el ataque se habría concretado a plena luz del día -después del mediodía de este lunes- y dos de los detenidos se encontraban fuera del vehículo haciendo de campana.El brutal episodio fue detectado por Natalia, la dueña de la panadería ubicada en Serrano al 1300, entre Niceto Vega y CabreraUna testigo aseguró que quienes se encontraban fuera tocaban la guitarra para que "no se escucharan los gritos de la víctima".Según trascendió, los seis implicados, Ángel R., Fabián D., Steven C., Lautaro C. P., Ignacio R. y Franco L., tienen entre 20 y 24 años. No registran antecedentes penales.El ministro de Seguridad porteño Marcelo D'Alessandro remarcó, ante el aberrante hecho, "el compromiso de los vecino y del sistema integral de seguridad de la Ciudad". "Pudimos llegar en solo 4 minutos al lugar y detener a todos los involucrados", enfatizó el funcionario.Según confirmaron afuentes del caso, efectivos de la Comisaría Vecinal 14 A llegaron esta tarde hasta Serrano al 1300 tras ser alertados por una denuncia de abuso sexual.Cuando el personal arribó al lugar, halló a seis personas, cuatro adentro de un auto Volkswagen Gol, y dos afuera que oficiaban "de campana".En el interior del vehículo había una mujer de 20 años, quien se encontraba casi desvanecida.A pesar de su estado de indefensión, la víctima aseguró que había sido abusada sexualmente dentro del vehículo por cuatro de los jóvenes presentes.Ante esta situación, los seis imputados de entre 20 y 24 años quedaron detenidos “por abuso sexual”, mientras que la joven fue trasladada al Hospital Rivadavia, tomando intervención la Oficina de Violencia Sexual.Asimismo, dentro del auto se hallaron cuatro envoltorios con picadura de marihuana (11,8 gramos), una pastilla de LCD y siete celulares. Todos los elementos fueron secuestrados.