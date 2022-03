Horror en Buenos Aires: ataron, golpearon y mataron a un jubilado de 83 años

Mauricio Alegre Librado, un hombre de 83 años, fue asesinado tras ser violentamente golpeado en una humilde casa de la localidad bonaerense de General Rodríguez, en circunstancias que todavía son un misterio.Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, el cuerpo moribundo del jubilado fue encontrado por un amigo de la víctima ayer en horas de la tarde. De acuerdo con lo que declaró el testigo ante los efectivos de la Comisaría 1º, llegó hasta la casa de Alegre Librado -ubicada en la intersección de las calles 25 de Mayo y Sarmiento- y lo halló visiblemente golpeado, maniatado y prácticamente inconsciente.Fue entonces que sin esperar un minuto, llamó a una ambulancia del SAME, que minuto después trasladaría al herido a un hospital local. Sin embargo, el esfuerzo de los médicos fue en vano: el hombre de 83 años no soportó las heridas ocasionadas por la golpiza y murió.Los investigadores intentan por estas horas determinar si Alegre conocía a su asesino o si alguien ingresó por la fuerza a la vivienda para cometer un robo. En una de las imágenes a las que accedió este medio, se puede observar cómo las pertenencias del jubilado estaban dispersas por todo el lugar, lo que haría suponer en principio que fue un intento de asalto.Según publica la agencia Télam, los investigadores se inclinan por ahora hacia la hipótesis del robo. Es que determinaron que la casa de la víctima, quien trabajaba como comerciante de productos de granja, estaba totalmente revuelta y, según los familiares, no fueron halladas dos armas de fuego que poseía el anciano ni su teléfono celular.En ese sentido, creen que posiblemente los delincuentes buscaran unos ahorros que la víctima guardaba en una caja de madera y que se hallaban en un cajón.En la causa, calificada como homicidio, interviene la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez.El de Alegre Librado no es el único caso de este tipo en la historia reciente. En el último tiempo, se registraron varios crímenes similares con jubilados como víctimas, algunos en el marco de hechos de inseguridad. El más reciente ocurrió en la localidad bonaerense de San Nicolás, donde Roberto Oscar Bosch, un hombre de 80 años que dedicaba su vida al cultivo de soja y cereales en su terreno, fue asesinado a palazos en medio de un robo. Pero no fue lo único. En la misma secuencia, Ramón Eduardo, su hermano de 86 años, también fue brutalmente atacado, aunque corrió con mejor suerte y pudo recuperarse de las heridas a pesar de haber permanecido maniatado por horas.El hecho ocurrió el 15 de febrero pasado minutos antes de las 8, cuando los Bosch fueron sorprendidos por el asaltante, quien los amenazó y comenzó a golpearlos. Luego los ató y concretó el asalto. El delincuente escapó del lugar llevándose cerca de $200 mil y una escopeta calibre.16 que había en la casa.Pero la causa, que quedó en manos de la doctora María Belén Baños, avanzó rápidamente y apenas dos días después obtuvo sus primeros resultados: detuvieron al presunto asesino. Se trata de Matías Castañares, un joven de 24 años que vivía en situación de calle y se ganaba la vida como malabarista y limpiavidrios en la localidad de San Nicolás.La detención fue hecha por personal de la DDI local a partir del diálogo con testigos y el recorrido por las fincas rurales de la zona hasta las localidades de General Rojo y Campo Salles. Además, fue clave la descripción que dio el hermano de la víctima a los investigadores. El malabarista ahora quedó preso y acusado por homicidio y lesiones en ocasión de robo.