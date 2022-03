Violento hecho en Paraná: joven fue apuñalado en el rostro y “perdió” un ojo

Un joven perdió su ojo derecho tras ser brutalmente atacado y apuñalado por un grupo de sujetos, que le robaron los cigarrillos y una bebida que había comprado enla madrugada del último sábado en Paraná, según denunció su familia.El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana en inmediaciones de la intersección de las calles Laprida y Reconquista de la capital provincial, según consta en la denuncia que radicaron familiares de la víctima en la Comisaría Decimoséptima.Del registro policial y el testimonio de dos hermanas de la víctima, se desprende que Sandro Gabriel Barlacina, de 30 años, acababa de comprar en un kiosco de la zona un atado de cigarrillos marca Mater y dos botellas de “Fernandito” de un litro, cuando tres jóvenes que identificaron y algunos más, quienes “se encontraban bajo los efectos de estupefacientes”, lo atacaron y le introdujeron un elemento cortopunzante en el ojo derecho, lo que lo dejó malherido.Tras la agresión, el joven herido fue trasladado en ambulancia al Hospital San Martín.Por su parte, desde la Comisaría Decimoséptima señalaron que en el lugar “hubo un altercado, una pelea entre familias, y como resultante de la gresca una persona habría resultado lesionada, pero por lo que tenemos acá de acuerdo al médico que lo atendió, la lesión no era de gravedad y al ser fin de semana y no tratarse de un delito en flagrancia, recién el día miércoles va a haber un fiscal designado en la causa”, publicóLa familia insiste en que Sandro Gabriel Barlacina "estaba solo y no intervino nadie de la familia" en el hecho.