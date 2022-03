Descubren que convivía con su marido muerto: “hace días que no sale del cuarto”

Foto: El lugar del hecho, en calle 10, entre 44 y 45. Crédito: (Google Maps).

Un dramático episodio tuvo lugar en las últimas horas en una casa ubicada en pleno centro de la ciudad de La Plata. Las hermanas de un hombre de 65 años fueron a visitarlo para tomar unos mates juntos y lo encontraron muerto dentro de su habitación.

Las mujeres fueron recibidas en la vivienda de calle 10, entre 44 y 45, por su cuñada, una mujer de 83 años. Según informaron los medios locales, fue cuando le preguntaron dónde estaba su hermano que no se les unía que recibieron una respuesta inquietante por parte de ella y decidieron intervenir.



“Hace días que está metido en su cuarto”, dijo sin inmutarse la pareja del hombre sentada a la mesa entre mate y mate. Pero el olor fuerte que impregnaba el ambiente impulsó a las mujeres a irrumpir en la habitación y entonces dieron con la macabra escena.

Una ambulancia del SAME corroboró minutos después la muerte del sujeto, que en principio no tenía signos de violencia aunque se esperan los resultados de la autopsia. Tampoco se encontraron indicios de un intento de robo en las primeras pericias en el lugar.



En ese sentido, la principal hipótesis apunta a que el hombre podría haber sufrido una descompensación días atrás y la situación no fue advertida por su esposa, debido a que la mujer sufre una enfermedad neurodegenerativa, indicó una fuente cercana a la investigación a diario El Día. La causa quedó a cargo de la fiscal penal en turno, Virginia Bravo.