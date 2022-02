Tres personas murieron electrocutadas por un ventilador de pie

Una familia murió electrocutada a causa de un ventilador de pie, el pasado sábado en Misiones. Todo comenzó cuando una mujer recibió una descarga fatal en su domicilio y dos familiares suyos trataron, sin éxito, de salvarla. Fallecieron los tres.El episodio ocurrió en la ciudad de Eldorado, cerca de las 14, en una vivienda ubicada en el kilómetro 4 de Colonia Delicia. Según fuentes policiales, Norma Beatriz Bergara, de 51 años, se encontraba manipulando un ventilador de pie en malas condiciones.Al escuchar los gritos en su casa, su hija fue a auxiliarla y la encontró tendida en la cama. Marcela Schonholzer, la hija de 24 años de la primera víctima, también recibió la descarga que le provocó la muerte.Fue entonces cuando se sumó el marido de esta última para tratar de socorrer a ambas. Sin embargo, no solo no pudo salvarles la vida, sino que corrió con la misma suerte que las anteriores.En este contexto y gracias a la ayuda de los vecinos, lograron cortar el cable principal de alimentación que había provocado las descargas. Finalmente, trasladaron a los tres hasta el hospital, aunque ingresaron ya sin signos vitales.Si bien la conexión eléctrica del domicilio en Eldorado no se encontraba en buenas condiciones, el desencadenante de la fatalidad fue un ventilador de pie.La comisaría local tomó conocimiento de lo sucedido por la guardia del centro médico, quienes dieron a conocer el deceso de las tres personas. El juzgado de Instrucción Nº 1 de Eldorado ordenó la entrega de los cuerpos a sus familiares.Por otro lado, el pasado domingo, un grupo de vecinos de Colonia Delicia se manifestó en reclamo por mejores en las conexiones eléctricas de la zona. Sostuvieron que hace un tiempo que los electrodomésticos de las viviendas de la zona dan descargar eléctricas.