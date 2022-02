Tragedia en el arroyo: “Los hermanitos eran el tesoro de sus padres” dijo el tío

“Los hermanitos eran el tesoro de sus padres”, dijo el tío

El lamentable hallazgo se produjo en la mañana de este lunes feriado, alrededor de las 9, luego de que se retomaran las tareas de búsqueda con la presencia de buzos tácticos en la zona del puente La Picada.El cuerpo sin vida del niño de 11 años fue retirado de un pozo con agua de más de siete metros de profundidad. Continúa, en tanto, la búsqueda de la nena de 13 años, en el mismo lugar, supoque es muy rocoso y tiene más de siete metros de profundidad”, aseguró aXavier Gogoy, tío de los hermanitos. “Los dos estarían sin vida”, lamentó.El hecho ocurrió cerca de las 18:15 en el arroyo "Las Conchas", a unos 1.000 metros del Puente "La Picada", a la altura del kilómetro 461 de la Ruta Nacional 12 y a unos 22 kilómetros de la ciudad de Paraná.Inmediatamente, personal de la comisaría de la localidad de La Picada comenzó una búsqueda por la zona hasta cerca de la medianoche, con "poca visibilidad y lluvia torrencial", explicaron desde la fuerza. En tanto, la búsqueda fue retomada esta mañana con la participación de buzos tácticos, personal de Bomberos Zapadores, personal policial especializado y de la Guardía de Infantería Adiestrada policial (GIA).De acuerdo a los datos a los que accedió, para salvarse, los niños llegaron a tomarse de los tobillos de quienes intentaban rescatarlos, sin éxito. De hecho, una de estas personas mostró los rasguños que quedaron en su piel.El jefe de Policía de la departamental Paraná, Raúl Menescardi, indicó que el ingreso al arroyo "es muy playo", pero que "a pocos metros se encuentran pozos de hasta unos 7 metros de profundidad".Por eso, aseguró, realizan la búsqueda "con mucha responsabilidad y conciencia, y con personal idóneo para que no ocurra otro accidente"., completó en diálogo radial.“Los padres los buscaron durante toda la noche, pero no se pudo porque por la lluvia se oscureció de repente y subió el nivel del arroyo”, comentó el familiar de los pequeños. Y agregó: “Mi hermano está hecho m… y no sé qué decirle”.lamentó el tío.Los Godoy se domicilian en inmediaciones a la Escuela de Policía, en Paraná; otra pequeña niña integra el grupo familiar.