Choque múltiple sobre Autovía Artigas: “Una maniobra imprudente” fue el causal

La Autovía Artigas fue escenario de un accidente múltiple entre cinco vehículos, uno de los cuales es un colectivo, perteneciente al Servicio Penitenciario Federal, que iba fuertemente custodiado con cinco internos penados; ocurrió a las 9 de este sábado a la altura del kilómetro 155 ½, cerca de San José (departamento Colón).Como consecuencia del siniestro, siete personas resultaron con lesiones de distinta consideración, dos de ellas quedaron atrapadas con lesiones graves y debieron ser rescatadas por bomberos. Los heridos fueron trasladados a los hospitales San Benjamín y San José.Según testigos, el micro del Servicio Penitenciario Federal habría sido sobrepasado por una camioneta Volkswagen Amarok, que circulaba en mismo sentido cardinal (norte sur) conducida por un hombre de 40 años y oriundo de Gualeguaychú, quien por causas que se tratan de establecer, realizó maniobras que terminaron ocasionando la colisión entre el resto de los vehículos.“Se produjo a raíz de la maniobra imprudente de un utilitario que circulaba de norte a sur, que venía adelantándose a diferentes vehículos, hasta que rozó al micro del servicio penitenciario, cruzó de carril e impactó a tres vehículos que venían en sentido contrario”, explicó ael jefe de Policía Departamental Colón, comisario Sergio Cardona.“Según lo dicho por terceros, venía fuerte la camioneta”, agregó.El jefe policial señala además que “influyó la situación climática reinante. Por la lluvia la cinta asfáltica está resbaladiza; hay muchos espejos de agua”.Pese a que desde Bomberos Voluntarios habían informado la existencia de heridos de gravedad, el jefe de Policía dijo que “solo se registraron lesiones leves”, de acuerdo al informe emitido desde los hospitales.En el colectivo del Servicio Penitenciario Federal se trasladaban cinco presos -oriundos de Rosario- por causas federales. Las fuentes consultadas no aseguraron ni desmintieron si se habría tratado o no de miembros de la banda narco-criminal conocida como “Los Monos”.“Los internos, que viajaban con destino a Capital Federal, permanecieron arriba del micro y no hubo que evacuarlos”, confirmó ael comisario. “Se reforzó la seguridad con el Grupo Especial de Colón donde estaba estacionado el micro, mientras se organizaba la zona porque la ruta permaneció cortada”, explicó.“Fueron custodiados mientras se realizaban las diligencias pertinentes”, indicó el funcionario policial de Colón y aclaró que, ni bien se realizaron las actuaciones de rigor, fueron autorizados a continuar su camino.