Patota atacó brutalmente a joven a la salida de boliche y terminó en el hospital

Un hecho violento ocurrió este sábado por la madrugada en San Salvador, a la salida de un local nocturno. Un grupo de jóvenes agredió brutalmente a otro con golpes de puño y patadas.Debido a los fuertes golpes, el joven resultó herido y fue atendido en el hospital . Tras el hecho, la madre del adolescente herido hizo la denuncia correspondiente en la comisaria. Además, publicó un posteo en las redes sociales."Rechazo totalmente la violencia. Le paso a unos de los míos esto es todo lo que está mal. No pueden agarrar a un chico a patadas en el piso, ni los animales lo hacen, ¿No se conforman con lo que pasó con Fernando Báez Sosa en Villa Gesell??”, dijo la madre del joven herido.Y señaló: “No aprenden más, que puede ser tan divertido salir a pegar ?? No lo entiendo, no me entra en mi cabeza. Repudio total, no puede ser que salgan a divertirse y te llamen de un hospital que tu hijo está ahí porque le pegaron. No puede ser que si salen nuestros hijos no puedas dormirte pensando si va a volver o no”.