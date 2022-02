Ex policía fue detenido tras robar una caja de seguridad en una vivienda

Cómo ingresó

Apartado por otros hechos

Allanamientos

Se trata de sujeto de 29 años, que hace unos meses fue desafectado de la fuerza por otros hechos que se encuentran actualmente, en etapa investigativa. Ahora, lo detuvieron tras robar una caja de seguridad, donde trabaja un familiar directo del ex oficial.Según la información policial, el personal de la Comisaría Tercera de Concordia debió acudir a un domicilio sobre calle Pellegrini al 1400, donde el propietario de la vivienda constató la faltante de su caja de seguridad.Según lo manifestado por la víctima, para ingresar a su vivienda, el delincuente trepó un muro lindero de 3,50 metros de altura, descendió por la losa hacia el patio interno para luego romper el vidrio de la puerta ventana del comedor, ingresó a la habitación matrimonial desde donde sustrajo la mencionada la caja de seguridad, que poseía tarjetas de crédito, dinero de moneda brasilera y relojes.Luego del ilícito, el personal de la División Investigaciones estudió las cámaras de seguridad y pudo identificar al sospechoso. Además, después de profundizar las tareas investigativas, se pudo determinar que un familiar del delincuente trabaja como empleada doméstica en la vivienda, publicóEl Jefe de Policía de Concordia, Comisario Juan Beguerie, confirmó aque el ex policía había sido apartado de la fuerza por otros hechos que se encuentran actualmente en etapa investigativa. "El hecho es grave, y el involucrado corría con la ventaja de saber lo que iba a buscar en ese domicilio", dijo.En relación a la causa, el Juez de Garantías, Mario Figueroa, ordenó que se realicen dos allanamientos que fueron solicitados por el fiscal, Francisco Azcué. De esta manera, el personal policial concretó el procedimiento en una vivienda de calle cortada 112 y Mendiburu, y en calle Gardel entre Moulins y J. J. Sola.Allí, se lograron secuestrar elementos de interés para la causa y procedieron a la detención del ex oficial de 29 años.

Luego de quedar a disposición de la justicia, el fiscal Francisco Azcué imputó a Leandro Farias por el delito de robo con escalamiento, mientras que el Juez de Garantías, dispuso la libertad del acusado después de estar tres días aprehendido, pero se le impusieron medidas de restricción.Diario Río Uruguay puedo saber que Leandro Farias cumplía funciones en la Policía de Entre Ríos, pero hace aproximadamente cuatro meses fue apartado de la fuerza de seguridad, por lo que no poseía uniforme ni armamento.