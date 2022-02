Cocaína envenenada: sospechan de Mameluco Villalba y hay pistas que lo apuntan

La trama de la cocaína envenenada con carfentanilo que le costó la vida a 24 personas toma un giro luego de que una pericia oficial desligara a Joaquín “El Paisa” Aquino, el principal sospechoso. Ahora, el foco de la sospecha es Miguel Ángel “Mameluco” Villalba, histórico capo de San Martín y su hijo Iván, que fueron investigados durante los últimos dos años.“Hay un dato que indicaría que la gente que vendió los estupefacientes en Puerta 8 es gente de Villalba”, aseguró Starc en diálogo con TN.Fuentes judiciales le informaron a TN que la investigación a “Mameluco” Villalba llevaba dos años y era paralela a la investigación por la droga envenenada. Sin embargo, unas escuchas podrían comprometer al narco de San Martín.“Saquen eso de la calle”, dice uno de los audios que envió la gente de Villalba a los soldaditos que vendían droga en Puerta 8. De ahí nacen dos hipótesis: o debían dejar de llamar la atención o se trataba de la cocaína adulterada.Los audios que tiene la fiscalía más la confirmación de que la cocaína envenenada fue vendida por soldaditos del clan Villalba, llevan a Paul Starc a pensar que “la droga adulterada podría haber salido desde ésta banda”. “La droga que mató a los chicos tiene relación con Mameluco Villalba”, agregó en la entrevista con TN.Además, el fiscal aclaró que además de la detención de Miguel Ángel Villaba y de “su mano derecha”, detuvieron a 10 personas más que “se dedican a guardar estupefacientes, repartirlos y cuidarlos, y a cuidar armas”.Soldaditos: según afirmó el fiscal de Tres de Febrero, Paul Starc, los vendedores de Villalba fueron los que hicieron circular la cocaína envenenada.“Saquen eso de la calle”: una de las escuchas que está en manos de la fiscalía incrimina al clan Villalba, que le pide a los vendedores que saquen la droga de la calle.Asimismo, el fiscal aclaró que la investigación contra Miguel Ángel Villaba “no tiene nada que ver con la detención del ´Paisa´, ni la investigación de Puerta 8″. “La droga adulterada no va a ser difícil encontrarla. Eso no existe más”, remarcó Starc.El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni indicó que “se hicieron 30 allanamientos” y se detuvieron a 12 personas. También que intervinieron la comisaría 5ta de San Martín: “Tenemos serias sospechas de que está implicado personal de la comisaría” en la red narco.“En los allanamientos confirmamos que la droga estaba donde pensábamos que estaba, que tiene relación con la causa de la droga envenenada, que es todo una misma organización”.“En las próximas horas empezarán a circular algunas escuchas donde queda clara la cadena de mando. Por algo sindicamos a Mameluco al principio”, dijo Berni, que precisó que la Justicia ya venía investigando a la red narco desde agosto.“Muchas veces en los medios no podemos toda la información y muchas veces usamos los medios de comunicación como una manera distractiva”, sostuvo el funcionario. “Son 40.000 horas de escucha”, dijo Berni.“La investigación sigue”, declaró.En los allanamientos por narcotráfico en San Martín secuestraron drogas, máquinas termoselladoras para los envoltorios de las dosis, un fusil FAL, una ametralladora, cinco pistolas y plata.Además, se dio a conocer que “Mameluco” Villalba utilizaba un celular de última generación para manejar las operaciones de su banda de narcotráfico desde la cárcel. “No puede ser que una persona presa por narcotráfico tenga un teléfono y siga manejándolo desde adentro”, aseguró el fiscal.