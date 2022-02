Allanaron a supuesto corredor inmobiliario que falsificó el título para ejercer

Allanaron la vivienda de un supuesto corredor inmobiliario que no contaba con el título habilitante para ejercer tal profesión; ocurrió este martes en una vivienda del barrio Centro de Crespo. Tras el procedimiento, s uniformados incautaron elementos para la causa por presunta Usurpación de Título y el sospechado, en tanto, quedó supeditado a la causa.



Acerca de la intervención practicada como auxiliares de la justicia, el Jefe de la División Delitos Económicos, Javier González, precisó a FM Estación Plus: "En sede judicial se radicó una denuncia que activó la investigación que nos trajo hasta una vivienda de la zona céntrica de Crespo. Se está investigando a una persona que está utilizando las redes sociales para comercializar inmuebles, tanto departamentos como terrenos. Se planteó la sospecha de irregularidades respecto de su condición para ejercer tal actividad, si estaría matriculado o no, y ello desembocó en el procedimiento aludido, avalado por el Fiscal interviniente Dr. Juan Malvassio”.



Y continuó: “El Juzgado de Garantías de Paraná autorizó la requisa domiciliaria, donde se halló documental que estaría vinculada con la situación en análisis. Se secuestró el teléfono celular del morador, que sería coincidente con el difundido públicamente para realizar las transacciones de compra-venta. También se tomaron placas fotográficas de documentos que interesaban en el mandamiento librado, y un perito informático bajó en soporte técnico, información que se encontraba publicada en los muros de Facebook e Instagram de sospechado”.



De acuerdo a lo que explicó el comisario, lo secuestrado será elevado a la Fiscalía, a los fines de que obre en los estrados el material necesario para determinar el grado de responsabilidad y en su caso, la pena que eventualmente corresponda.



El joven notificado de la medida practicada, quedó supeditado al Legajo en curso. Próximamente podrá estar a derecho y presentar abogado, con los argumentos y pruebas que estime que hacen a su defensa; en tanto, los registros virtuales colectados son pasibles de pericias, cuyos informes serán anexados al expediente en su oportunidad.



Reunir los indicios para generar un informe que sustente el pedido de allanamiento y requisa, fue una tarea que efectivos de la División Delitos Económicos. "Hubo que establecer identidades y domicilios, incluso la residencia en cuestión no exhibe cartelería alguna vinculada a dicha actividad comercial; realizar averiguaciones acerca de los ofrecimientos; entre otras diligencias", explicó González. Había falsificado el título de corredor inmobiliario En términos generales y para conocimiento de potenciales compradores o contratantes de servicios, el funcionario que conduce la División policial, analizó: "Constituye un delito el no haber alcanzado el título habilitante para ejercer una determinada profesión; pero también el no estar matriculado o en cumplimiento de la reglamentación que fija el Colegio que los nuclea. Esos casos, suponen un uso ilegal de la profesión, ya que la persona no se encuentra avalada para el desempeño".



Asimismo, en lo que refiere a este caso, indicó: "En principio, la denuncia es por Usurpación de Título, pero a lo largo del proceso se van reuniendo elementos que permiten reconocer diferentes circunstancias, por lo que la justicia evaluará y determinará la tipificación que aplica".



En relación a las consecuencias que podrían tener aquellos ciudadanos que hayan materializado operatorias inmobiliarias, González señaló: "Quien celebra un contrato de compra o alquiler corre su riesgo, porque llegado el caso, puede frustrarse el contrato o tener que soportar el reclamo de algún derecho que pudiere haber sido vulnerado, y demás. Podría presentarse algún contratiempo por mil circunstancias porque hay una parte de la acción que no tiene el respaldo legal suficiente. En ese sentido, lo esencial es recomendarle a la población que antes de realizar una inversión o entregar un inmueble para que sea ofertado, averigüe quién es la persona, si pertenece a la entidad que lo nuclea y el estado de su matrícula. Nunca debemos escatimar en adoptar todos los recaudos que brinden una mayor seguridad", concluyó. (Estación Plus)