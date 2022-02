Volcó el acoplado de un camión en Acceso Norte a Paraná: qué explicó el chofer

El conductor de un camión perdió el control del rodado y volcó el acoplado sobre el Acceso Norte a Paraná, frente al Parque Botánico. Como consecuencia del accidente -que se registró pasadas las 8 de este martes- la carga de alimentos balanceado que transportaba la unidad quedó diseminada sobre el cantero central de la ruta. Hubo tránsito asistido en el lugar, y no se vio interrumpido el paso de vehículos, supoEl chofer del camión volcado, afortunadamente, resultó ileso tras el accidente. “Al tomar la Circunvalación, ya venía embalado, y venía un tractor sobre la ruta; no me quedó otra que esquivarlo y tumbé el acoplado”, reconoció Javier aEl camionero, que realiza ese trayecto hasta dos veces por semana hacia El Palenque, aseguró aque era la primera vez que protagonizaba un accidente de tránsito. “No me dio para frenar”, fundamentó. Y explicó: “Al mirar por el espejo, vi un auto atrás, y cuando estuvo encima, tuve que pegar el volantazo porque si me abría antes, me chocaba el auto que circulaba detrás: el vehículo ya se había abierto para cruzarme”.“El auto iba detrás, cruzándome, y cuando me dio le pegué el volantazo; el acoplado se desestabilizó y se tumbó porque si no chocaba o al auto o al tractor”, estimó.“Por suerte solo se tumbó el acoplado, y no el chasis; lo que se rompió es todo material”, indicó Javier al dar cuenta que él transitaba “75 u 80km/h porque recién había tomado el Acceso Norte”. “Además, había mucho tránsito y venía con el sol de frente”, acotó al respecto.El camionero comentó que debía esperar otra unidad para poder vaciar el acoplado, pararlo y sacarlo de la ruta.