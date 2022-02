Bombero de Ceibas asiste en Corrientes: “El paisaje quemado es devastador”

Donaciones

Los incendios no dan tregua en Corrientes, la situación es desesperante y el fuego ya arrasó con más de 500 mil hectáreas. Brigadistas forestales del Plan Provincial de Manejo del Fuego están colaborando con el combate del fuego entre ellos, están varios integrantes del cuartel de Bomberos Voluntarios Ceibas junto a dos móviles. Marcelo Paredes, jefe de esa unidad, precisó a Elonce que salieron el martes 15 con una ambulancia y una móvil cisterna.“Partimos hacia Corrientes, ocho bomberos, tres mujeres y cinco varones. Al llegar vimos que había Bomberos de Paraná trabajando y nos empezaron a derivar a los diversos puntos de trabajo”, dijo Paredes al destacar que comenzaron a combatir el fuego en horas de la mañana y continuaron por la tarde.“Participamos en incendios de mucha propagación, un caso fue el de un aserradero y en Santa Rosa debimos evacuar a mucha gente”, detalló. Sorprendido el bombero destacó que nunca había participado de una situación similar. “Estos incendios nos van a quedar en la memoria, las imágenes fueron tremendas, además el sonido la vegetación que crujía era devastador”, sumó.Asimismo, destacó “en Corrientes se viven momentos de angustia, por eso fuimos a ayudar de manera inmediata. Hay muchos animales muertos y otros quemados, necesitamos ayuda de la naturaleza para que se apaguen los incendios”.Aviones hidrantes, helicópteros, equipos satelitales, remolques, cisternas para transportar agua y piletones para acopiarla, maquinaria pesada y recursos humanos como brigadistas fueron enviados a Corrientes, donde la situación es incontrolable a causa de los incendios. Es por ello que diversas instituciones realizan colecta para colaborar con la provincia vecina.El Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná recibe donaciones de alimentos no Perecederos, agua, ropa y calzado, preferentemente borcegos.“Hubo casos en que familias perdieron todo y hacemos un pedido a la comunidad para que colaboren la sociedad de Corrientes”, dijo el segundo jefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez, a Elonce al resaltar que juntan los elementos hasta el día sábado.“Se tratan de incendios que se dan en simultáneo y a la situación es muy critica”, aseguró.La ONG que se encuentra en la ciudad de Paraná, recibirá desde este lunes y hasta el próximo miércoles inclusive donaciones que serán entregadas de manera directa a diferentes comunidades correntinas afectadas por los incendios.Con el fin de poder colaborar con el pueblo correntino, la Fundación Proyectar, con sede en la capital entrerriana, organizó desde este lunes 21 durante 3 días una campaña solidaria denominada “Paraná por Corrientes”, con el fin de recolectar donaciones que viajarán esta misma semana a diferentes localidades de la vecina provincia que sufre desde hace tiempo con grandes incendios forestales.Los paranaenses que deseen colaborar podrán hacerlo con: agua mineral, alimentos no perecederos, algodón, agua oxigenada, Platsul, cinta de papel, gasas estériles, solución fisiológica, analgésicos y antibióticos. Dichas donaciones serán recepcionadas este lunes, martes y miércoles de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00 en la sede de la fundación, ubicada en Corrientes 486.Diego Vélez, Coordinador de Proyectar, afirmó “estamos muy dolidos por lo que está sucediendo en diferentes zonas de Corrientes y es por esto que basándonos en nuestros principios y valores como una institución solidaria estamos lanzando esta campaña en nuestra ciudad y poder así entre todos aportar nuestra ayuda a la gente que perdió todo o está combatiendo el fuego”. Por último, Vélez, hizo hincapié que las donaciones que se reciban serán transportadas por la misma ONG directamente a Corrientes para evitar manipulaciones de terceros.- Un veterinario de Paraná hizo una convocatoria para quienes puedan colaborar con un gazebo, perfus, suero, vendas, jeringas y dinero para la nafta que requiera el viaje hasta los lugares afectados.También invita a la comunidad a sumarse para ir hasta la vecina provincia a colaborar. “Quien quiera participar y aportar su granito de arena puede comunicarse al 155229688”, expresó.- Por su parte, la médica veterinaria, Carolina Solari, informó a Elonce que realizan una colecta de insumos. “Las imágenes que vemos a diario son terribles, es por ello que a nivel país todos los colegios o veterinarias solicitan insumos y también a través de un CBU se pueden realizar depósitos”, explicó.Dispusieron de tres puntos de recepción de insumos para enviar a Corrientes:La institución recibe durante todo el lunes 21 elementos de higiene personal y agua mineral, los mismos se recepción en el aula magna del hospital.