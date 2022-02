Buscan a entrerriana que fue vista por última vez en Bariloche

Familiares y allegados debuscan obtener noticias sobre su paradero, ya que fue vista el pasado 15 de febrero. La mujer de 38 años es oriunda de Aldea Spatzenkutter (Entre Ríos), pero actualmente reside en el barrio los Cohiues de la localidad de Bariloche.La denuncia por su desaparición fue radicada por su hermana, Gisela. “Debería haberse conectado a su trabajo desde la virtualidad y no lo hizo. No ingresó al sistema. No hay movimiento en las redes sociales ni movimientos en la tarjeta de crédito. Le mandamos mensajes por WhatsApp y marca una sola tilde.”, reconoció.La mujer contó que su hermana. "Mi hermana trabaja desde la virtualidad y como le gusta mucho viajar para conocer, decidió viajar con esta amiga en su auto", contó Gisela.. "La amiga le pidió el auto para ir a una despedida, mi hermana le dijo que no y se enojó. Le tiró el pelo y mi hermana la empujó", señaló Gisela. En ese momento, Betiana le advirtió a su amiga que dejaría el hostel. Recogió sus pertenencias y se marchó."Supimos de esta situación a través de su amiga que se comunicó con mi sobrina que es menor de edad. Ella insiste en que mi hermana está enojada pero se comunicaba constantemente con mi sobrina y dejó de hacerlo", manifestó.Ante el pedido de la familia, la amiga radicó una exposición policial en la Comisaría 27 de Melipal. "Hasta ahora, solo nos han respondido quePero lo cierto es que no tenemos noticias de ella y estamos preocupados", mencionó la mujer, según reportóLa Policía de Río Negro informó que el sábado pasado, recibió una exposición. "Desde ese momento, se inició la búsqueda. Al no existir elementos que permitan sospechar sobre un delito, no se radicó denuncia penal", indicaron. También manifestaron que esa mañana, la psicóloga de la mujer habría tenido contacto telefónico con ella. "Sus allegados aseguran haberla visto en Colonia Suiza, motivo por el que personal que tiene jurisdicción en ese lugar también está trabajando para ubicarla", agregaron.Por información comunicarse a la Comisaria 27 de Bariloche 0294 444-2222, Comisaría 6ta de Paraná, al (343) 464- 5319, a la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos o al Consejo Provincial (0343) 5123087