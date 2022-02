Mataron a una mujer y lesionaron a un bebé en una balacera

En la última semana, el barrio Ludueña se convirtió en el escenario de múltiples balaceras en Rosario. Entre sus víctimas se incluyó un nene de 8 años con lesiones graves. La situación sigue lejos de normalizarse, ya que este sábado a la madrugada atacaron la comisaría de la zona. Horas antes se registró un asesinato a menos de diez cuadras de allí e hirieron a un bebé.La Justicia provincial confirmó que la víctima fatal del primer episodio tenía 38 años. De acuerdo a la versión preliminar, Verónica Natalia Almada murió poco después de haber sido trasladada al Hospital Carrasco desde Urquiza al 6000. Por los disparos también internaron a una joven y un niño de 6 meses, ambos fuera de peligro.Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) estimaron que la balacera ocurrió alrededor de las 21.50 al oeste del centro rosarino. Seis horas después atacaron la Comisaría 12° sobre el cruce de Solís y Casilda. En este caso no se registraron personas heridas. La Agencia de Investigación Criminal (AIC) secuestró 15 vainas servidas de proyectiles calibre 9 milímetros junto con un pedazo de plomo.Los primeros reportes oficiales sobre el homicidio previo al atentado contra la seccional indican que la mujer asesinada sufrió heridas en el tórax y el cuello. El bebé tiene un corte en la cabeza, mientras que la joven de 22 años permanecía internada por lesiones en el pecho y la pierna derecha.En el marco de la investigación judicial confirmaron que al menos cuatro personas cometieron el último crimen en barrio Ludueña. Si bien no pudieron determinar su identidad, el fiscal Adrián Spelta cuenta con datos sobre el vehículo que utilizaron los agresores cerca del cruce con calle Magallanes.En cuanto a la evidencia del homicidio de Almada, el MPA precisó que encontraron una veintena de vainas servidas de proyectiles calibre 22 y también 9 milímetros.De momento, fuentes oficiales no confirmaron si el asesinato tiene relación directa con el ataque posterior contra la comisaría de Solís y Casilda. En este último caso, la policía reportó que dos hombres pasaron en moto frente a la seccional y abrieron fuego cerca de las 4.15 de la mañana.En respuesta a la balacera registrada este sábado, el personal que estaba en el lugar persiguió a los tiradores, pero no logró capturarlos. Los disparos dañaron vidrios, la puerta de ingreso, parte de la mampostería y un patrullero estacionado.La investigación sobre el ataque contra la seccional quedó en manos de la unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Rosario. Además dieron aviso a la División Judiciales de la Unidad Regional II de las fuerzas de seguridad provinciales.La serie episodios violentos en barrio Ludueña comenzó la semana anterior con un doble crimen en Vélez Sarsfield al 5200. El sábado 12 de febrero acribillaron al?i a un hombre de 37 años y un joven de 23. El primero era Sebastián Eduardo Ibarra, un policía pasado a disponibilidad cuyo hermano también fue asesinado en 2019. Por este homicidio ligado al narcotráfico condenaron a Ariel "Chanchón" Cantero, hijo de un exjefe de "Los Monos".Desde la tarde del último miércoles se registraron otras balaceras en la misma zona de Rosario. En una casa cerca de Liniers y Tupac Amaru hirieron a un nene de 8 años. El chico recibió un disparo que le perforó el pulmón y fue internado en estado grave.Al día siguiente se llevó a cabo en Santa Fe la Junta Provincial de Seguridad, convocada la semana anterior por el gobernador Omar Perotti. El encuentro con representantes de los demás poderes y partidos políticos en un contexto desfavorable respecto de los indicadores sobre la violencia armada en Rosario. Enero cerró con 24 homicidios en la ciudad y localidades vecinas, el tercer registro más alto en la estadística oficial para el primer mes del año.