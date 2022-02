Confirman qué producto usó la mujer que googleó “cómo matar con veneno”

QUÉ ES EL ETILENGLICOL

EL HECHO



Este viernes, la fiscal de homicidios Claudia Ríos, brindó una rueda de prensa para informar sobre los avances en el caso de la “envenenadora” Karen Oviedo (32), la principal acusada de la muerte de Rolando Aquino (37), quien falleció a causa de envenenamiento en una clínica de la Cuidad de Mendoza.La fiscal confirmó que la presunta asesina le administró a su víctima Etilenglicol, un producto de alta toxicidad que se utiliza como anticongelante y que por su composición es difícil de detectar al estar mezclado con otros productos, ya que es incoloro e inodoro y posee un sabor dulce.Además, Ríos confirmó que las búsquedas en el celular de Oviedo revelaron que la mujer buscó información sobre “cuál es el veneno más letal” y que luego, el producto fue buscado y comprado en Mercado Libre, información que la empresa nacional le confirmó a la fiscal en colaboración con la causa.“Una de las manifestaciones en la historia clínica era que este ácido había sido comprado en Mercado Libre, entonces se procedió a la empresa que nos informó que a fines de enero y el 3 de febrero habría comprado el etilenglicol”, aseguró en rueda de prensa la fiscal Ríos.“Debemos tratar de seguir investigando cuál es la causa de muerte. El cuerpo médico forense aún no se ha expedido sobre la causa de muerte, es decir, tenemos que ver el estudio de la historia clínica”, agregó Ríos.Siguiendo esa línea, aseguró que lo que más llamó la atención de los peritos es que la búsqueda fue específica, es decir que Oviedo escribió en el buscador “Etilenglicol”, en vez de haberlo buscado como “líquido refrigerante”, cuando existen varios tipos de productos con la misma función.“Hasta ahora lo que tenemos conforme a las pruebas y el plexo probatorio que hay hasta la fecha es la imputación y detención por este delito, el homicidio agravado por el vínculo y por haberle administrado en forma insidiosa este producto”, aseguró respecto a cómo sigue la causa para Oviedo.Y agregó: “Fue aprehendida el miércoles pasado, se la imputó el jueves y fue trasladada a penitenciaria provincial, donde se le han tomado todas las declaraciones. Es importante destacar que en esta instancia la señora Karen Oviedo reviste el carácter, y se encuentra en un estado jurídico, de inocencia”.Luego, consultada respecto a la posibilidad de que existan más víctimas, en alusión al testimonio de una vecina quien aseguró que esto mismo “lo pudo haber hecho con el hijo de la víctima”, en referencia a un nene que falleció a los 9 años cuya causa de la muerte fue por una “falla multiorgánica” y que era hijo de Aquino., pero Ríos se limitó a responder que “no tiene conocimiento de eso”.Aunque aclaró que a partir de ese testimonio buscaron información al respecto y determinaron que, conforme al sistema informático, no hay ninguna averiguación de muerte y aprovechó el espacio para aclarar: “No hay investigación alguna hasta el día de la fecha porque justamente se ha expedido un certificado de defunción en donde consta que, aparentemente, por lo que surge del acta, es que ha estado internado en el Notti hasta el deceso”.El etilenglicol es un compuesto químico orgánico que se caracteriza por ser un líquido transparente incoloro, inodoro y ligeramente espeso como el almíbar y de leve sabor a dulce. Pertenece al grupo de los dioles.Por estas características organolépticas se suelen utilizar distintos colorantes para reconocerlo y así disminuir las intoxicaciones por accidente. A temperatura ambiente es poco volátil, pero puede existir en el aire en forma de vapor. Se fabrica a partir de la hidratación del óxido de etileno.Entre sus usos más comunes, este producto se utiliza como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna, como difusor del calor mezclado con agua para los procedimientos de deshielo y antihielo de los aviones comerciales, para fabricar compuestos de poliéster, y como disolvente en la industria de la pintura y el plástico.Además, también se utiliza como uno de los ingredientes en líquidos para revelar fotografías, así como fluidos para frenos hidráulicos y en tinturas usadas en almohadillas para estampar en talleres de imprenta.Según las primeras informaciones, todo ocurrió en una vivienda de la calle Manuel A. Saez al 7100, en Villa Nueva. La historia inició el 7 de enero, cuando la sospechosa, Karen Oviedo (32), llevó a la víctima Ángel Aquino (35) a la Clínica Santa María. El hombre ya estaba inconsciente y de inmediato quedó internado en terapia intensiva. Un par de días después murió.Oviedo aseguró que había comprado por “Mercado Libre” unas gotas para la piel, debido a que tanto ella como él, tenían “manchas”. Agregó que ella consumió “pocas gotas” pero que el hombre ingirió “mucho más”.Incluso, se tomó declaración a la empleada doméstica de la vivienda y algunas cosas se aclararon. La mujer aseguró que vio cuando la sospechosa “obligaba al hombre a tomar algo” y que la víctima no quería.Según su propio relato, el hombre -que estaba atravesando una depresión- le decía a su mujer “cada vez que me das algo me cae mal”.A partir de esto, la fiscal decidió analizar el teléfono de Oviedo. De esa pericia comenzó a desprenderse esta terrible historia.Los Andes