Una mujer apuñaló a otra para robarle el celular y huyó

Foto: Ilustrativa.-

Una joven de 26 años fue asaltada por otra que la amenazó con un cuchillo para robarle el celular; ocurrió anoche en calle Luis Palma del barrio Anacleto Medina Sur de Paraná.



“Una joven de 26 años caminaba anoche por la calle Luis Palma cuando al legal 1011, en barrio Anacleto Medina Sur, cuando fue interceptada por otra a la que no conocía y ésta, con un cuchillo o un elemento cortopunzante, le exigió que le entregue el celular y le efectuó lesiones cortantes en el brazo y mano izquierda”, detalló a Elonce el subjefe de la comisaría novena, Sergio Molina.



La joven manifestó que al momento del robo pedía auxilio y gritaba que le estaban robando, pero ante la mirada de transeúntes no recibió ninguna ayuda.



La víctima del robo fue trasladada al hospital San Martín, donde tras las curaciones pertinentes por las heridas leves, fue dada de alta.



Consultado al subcomisario si se está a la búsqueda de la asaltante, éste explicó: “No tenemos ninguna característica de la chica y en la zona no hay cámaras de seguridad”. (Elonce)