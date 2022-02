Joven denunció que fue abusada por seis personas y dio detalles del suceso

Una joven de 22 años denunció en las últimas horas que fue abusada sexualmente por seis hombres que, según reveló, la agarraron por la fuerza y se turnaban entre todos para besarla y manosearla.Se trata de Johana Maldonado, quien vive en la localidad bonaerense de Rauch, pero viajó a pasar unos días en la ciudad de Ayacucho.Según contó la víctima, el sábado a las 21 salió sola a un kiosco para comprar algunas bebidas y se encontró con unos seis jóvenes que la interceptaron y la acorralaron en el medio de la calle."Me levantaron la ropa, se turnaban entre todos para besarme y tocarme, e incluso me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos. Además, me decían que no dijera nada", reveló horas después Johana a través de sus redes sociales, donde compartió lo ocurrido.Asimismo, agregó: "No puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar todo esto, pero es necesario que las mujeres se empiecen a cuidar y no anden solas, es un bajón pero lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar qué tan chiquito sea".Esta publicación generó que otras víctimas, que habían pasado por lo mismo que ella, la contactaran y cruzaran datos de manera tal que se hizo evidente la conclusión de que los atacantes eran los mismos.La causa fue caratulada como abuso sexual simple agravado por ser producido por pluralidad de autores.