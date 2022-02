Banda de adolescentes causó daños en más de una docena de vehículos

Durante los primeros minutos de este martes 15 de febrero, precisamente a las 0:20, operarios de la planta impresora del diario, en la ciudad de Concordia, sintieron fuertes estallidos de vidrios. Al salir a la calle a verificar qué pasaba, se encontraron con tres automóviles con sus parabrisas y ventanillas destrozados.Se efectuó la denuncia ante la Comisaría Segunda y el martes por la mañana se consiguieron videos de dos lugares diferentes que muestran que el hecho fue producido por cuatro adolescentes que, tras tirar las piedras, huyeron en dirección hacia el norte por calle Concejal Veiga. Donde, tiempo más tarde, rompieron vehículos en calles Perú y Güemes.El hecho volvió a producirse en la madrugada del miércoles con varios automóviles estacionados en la calle y con el mismo modus operandi en todos los casos: tiran adoquines o piedras a los vidrios de todos los autos que encuentran y luego salen corriendo. A la fecha, se desconoce si hubo más casos sin denunciar.Este miércoles, en inmediaciones de calles Concejal Veiga y Urdinarrain se renovaron los ataques, momento que eligió la banda de adolescentes para atacar nuevamente a todos los autos que se encontraban estacionados en la vía pública de las mencionadas intersecciones.Un vecino del lugar donde ocurrieron los hechos vandálicos dijo que escuchó un estruendo y que sonaba la alarma de su camioneta Volkswagen Saveiro, aproximadamente a las 5 de la madrugada de este miércoles. El rodado estaba estacionado frente a su vivienda, en Concejal Veiga, entre Urdinarrain y A. del Valle.Al observar por su ventana, el joven no se percató de nada raro. Sin embargo, fue a mirar su camioneta y allí constató que el parabrisas estaba dañado, al parecer, por el impacto de una piedra.Asimismo, el vecino detalló que pudo ver cuatro impactos del lado izquierdo de la ventanilla delantera, pero que no alcanzó a romperse. Además, le habían roto el espejo retrovisor en el plástico del lado izquierdo.El mismo joven comentó que a tan solo 10 metros hacia el sur pudo constatar la rotura del parabrisas de una camioneta Renault Duster, propiedad de una vecina de 58 años de edad.Por otra parte, una vecina denunció que estaba descansando cuando, pasadas las 5 de la madrugada, la despertó un estruendo como “si hubiera sido un accidente”.La ciudadana afirmó que su marido se estaba preparando para ir a trabajar y le manifestó que le habían roto el vidrio de la ventanilla delantera de su camión Volkswagen que se encontraba estacionado frente a su vivienda en calle Concejal Veiga, entre Bernardo de Irigoyen y Quintana.Por último, fuentes policiales constataron que sobre calle Ituzaingó al numeral 631 se produjeron daños en los vidrios delantero y trasero de un automóvil Volkswagen Polo.En los lugares donde ocurrieron los hechos vandálicos, y tras recibirse las denuncias en la Comisaría Segunda, se realizaron las actas de procedimiento y se tomaron las placas fotográficas.Sin embargo, no se advierte que se hayan montado acciones en pos de evitar que la banda de adolescentes continúe destrozando los vidrios de todos los automóviles que encuentran en la vía pública. Fuente: (ElSol)