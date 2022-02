Embarazada ahogada: la fiscal brindó detalles y suman peritos de Policía Federal

Jéssica Pérez, una joven madre de 26 años y embarazada de 8 meses, fue hallada ahogada, este lunes, en la pileta de lona del patio de la casa que habitaba en la ciudad de Gualeguaychú.Según informaron fuentes cercanas al caso, los resultados de la autopsia no arrojaron resultados contundentes y determinantes, por lo que la fiscal Natalia Bartolo ordenó estudios complementarios para poder aclarar el hecho.En referencia a la investigación, la fiscal reveló que “por ahora”, se investiga la muerte de Jessica Perez, embarazada de 8 meses, como un “accidente doméstico”.Además, confirmó que el esposo de la víctima, de apellido Villagra, fue dejado en libertad tras cumplir un arresto preventivo, dispuesto desde el primer momento en que se descubrió el hecho.Sin embargo, la Justicia solicitó estudios tras la autopsia, que se realizarán en Paraná, y al mismo tiempo este jueves, llegan a Gualeguaychú, los peritos en medicina forense y criminalística de la Policía Federal. La presencia de los mismos, también fue solicitada por la fiscal, con la finalidad de hacer una segunda revisión al cuerpo de la víctima y un nuevo peritaje en la vivienda donde ocurrió la tragedia.Cabe recordar que la casa, ubicada en Los Paraísos al 1.800, sigue custodiada por personal policial, acción que también determinó Bartolo a partir de los hechos ocurridos.La doctora Bartolo dijo aque analizó la historia clínica con traumas anteriores por ataques de epilepsia, enfermedad que sufre desde pequeña. “Se busca determinar si los resultados de la autopsia, corresponden a esto o existió alguna situación ajena a su enfermedad”, sostuvo.En tanto, explicó que “hasta ahora, no se ha podido realizar Cámara Gesell con uno de los hijos de la pareja, que es otra de las medidas que he solicitado, hay que respetar los tiempos y toda la situación emocional que ellos están viviendo”, aclaró.La fiscal reiteró que “por ahora” se investiga un accidente doméstico, por lo que sería clave la presencia del perito de la división criminalística de la Policía Federal.El marido de Jessica no tiene calidad de imputado “por el momento” y tras recuperar su libertad se reunió con sus hijos en una vivienda familiar. Finalizados los peritajes será interrogado por la fiscal.