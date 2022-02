Se entregó el camionero que atropelló y mató a joven motociclista en Ruta 14

Un seguimiento minucioso

El hombre quedó detenido en la Jefatura policial de Colón a disposición del fiscal Alejandro Perroud que interviene en la causa, reportóSe recordará que el hecho fatal ocurrió el pasado jueves 3, alrededor de las 3.20, cuando dos uruguayenses que se conducían en moto, por el kilómetro 179 en la Autovía Gervasio Artigas, cayeron sobre el asfalto y su conductora,a los fines de dar con el conductor del camión Iveco sospechado de haber chocado a Wetzel.La medida fue mantenida en silencio para tratar de no entorpecer la investigación, ya que cualquier fuga de datos, podía perjudicar el trabajo de la Justicia. Luego se confirmó que se trató de, del cual participaron efectivos de la Policía de Colón y la Bonaerense, realizados en Sarandí, ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda, y en galpón o garaje, de la Ciudad de Buenos Aires, para proceder al registro, exclusivamente, de oficinas y/o depósito de camiones, de la empresa Transporsal S.A., dedicada al servicio de Transporte automotor.Es que. En ese marco, la Policía debía secuestrar documentación, como ser ticket de peajes y celulares, a los fines de aportar pruebas que aporten al esclarecimiento del fatal accidente.El fiscal Perroud comenzó a dirigir los pasos de la investigación, con la colaboración de la Policía de Entre Ríos, y se constató que la cámara del Puesto Caminero Mabragaña -ubicado en el kilómetro 171,5 de la Autovía Artigas- detectó el paso al sur de un camión térmico color blanco a la 1:08 del jueves 3.Así se continuó luego con la visualización de cámaras del puesto caminero Bella Vista del kilómetro 139,5 de la Autovía Artigas, donde se observó que ese camión pasó a la 1:29, y se notó nuevamente que dicho rodado no contaba con una de sus luminarias.Posteriormente se obtuvieron imágenes de las cámaras de seguridad situadas en el puesto caminero de Colonia Elia -en el kilómetro 100 de Autovía Artigas- donde se vio el paso del rodado por dicho puesto caminero a la 1:56, pero no se pudo observar con exactitud el dominio del rodado., en los registros se observó queNo obstante, se procedió a realizar una comunicación con el encargado de las cámaras de seguridad del Peaje Zarate, ubicado en Ruta Nacional 12 kilómetro 3. Al cual se le informó de la situación acaecida, y se confirmó el paso del camión con esos detalles. Se destacó, además, que en una de las cámaras frontales, se podía observar, logrando determinar aparentemente el dominio del mismo.Dados los resultados, se dispuso el envío de una comitiva policial de Investigaciones de la Departamental Colón a Buenos Aires a los fines de realizar tareas investigativas relacionadas al caso, que llevaron al exhorto.