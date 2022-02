Sujeto acordó una pena condicional por el robo a tres viviendas

Luciano Andrés Almada, de 37 años y acusado de tres hechos delictivos, acordó una pena de cumplimiento condicional tras un juicio abreviado realizado este martes en Concepción del Uruguay.



La audiencia se llevó a cabo en el Juzgado de Garantías, a cargo del Dr. Gustavo Ariel Díaz; el caso fue investigado por el fiscal Auxiliar de la jurisdicción, Dr. Juan Pablo Mariano Gile; y la Defensa Oficial fue ejercida por la Dra. Valeria Irel.



La Fiscalía, en la presentación del acuerdo, brindó en su alegato el detalle de los tres hechos que se le atribuyeron a Maydana:



-El 25 de marzo de 2017 ingresó a un domicilio escalando el tapial medianero para intentar apoderarse de un secarropas, pero fue aprehendido por personal policial luego de haber saltado en su huida varios tapiales de los domicilios linderos. Había abandonado el artefacto robado en su huida, y fue hallado en el techo del domicilio.



-El 20 de mayo de ese año, Maydana ingresó escalando un muro en otro domicilio y, una vez dentro de la propiedad, sustrajo calzados, prendas de vestir y una bicicleta playera color blanco. Fue interceptado por funcionarios policiales en la intersección de calles Intendente González y 23 del Oeste Sur; en su poder tenía la mayoría de los elementos sustraídos.



-El 5 de diciembre de 2021, saltó un muro perimetral, ingresando otro domicilio e intentó apoderarse de una bicicleta Zenith tipo todo terreno color roja y blanca Rodado 29. Esa vez, su accionar delictivo fue interrumpido por la víctima quién, al observar lo que estaba ocurriendo, lo confrontó y forcejeó. Maydana se dio a la fuga corriendo, atravesando el patio de la casa de un vecino por calle Supremo Entrerriano en dirección Sur; fue perseguido por las víctimas en su automóvil particular, a la vez que daban aviso por teléfono a la Policía. El ladrón, finalmente, fue aprehendido por los funcionarios en la Plaza San Martín.



Las conductas descriptas fueron caratuladas como “Hurto calificado por escalamiento” (dos hechos) y “Hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa”, todo en concurso real (arts. 45, 163 inc. 4º, 42 y 55 del C. Penal), hechos cuya responsabilidad fueron aceptadas de manera voluntaria por el acusado.



De esta manera, una vez escuchadas a las partes, el juez dispuso declarar que Luciano Andrés Maydana, era autor penalmente responsable de los delitos mencionados.



Por esta razón resolvió condenarlo a la pena de dos años y seis meses de prisión cumplimiento condicional e imponerle, por el mismo plazo, distintas reglas de conducta que deberá cumplir bajo advertencia que de no ser así, se revocaría la condicionalidad de la medida. (03442)