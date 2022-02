Beba de cinco meses recibió una perdigonada durante un procedimiento policial

Ocurrió en el partido bonaerense de Merlo.



El hecho comenzó cuando una joven de 20 años denunció que dos "motochorros" la habían asaltado en las calles Quintana y Victoria de la localidad de Libertad, en el mencionado distrito de la zona oeste del conurbano.



Fuentes policiales informaron que personal de la comisaría 6ta. de Merlo divisó a dos jóvenes que iban a alta velocidad a bordo de una moto Honda azul y cuya vestimenta coincidía con la que acababa de relatar la víctima y que llevaban puesta los autores del robo.



De esta manera, los efectivos iniciaron un seguimiento con sirenas y balizas encendidas pero los motociclistas no acataron la orden, por lo que comenzó una persecución hasta las calles Pillado y Mercedes.



Allí, el joven que manejaba la moto perdió el control del rodado, que había sido robado el 26 de diciembre del año pasado, y ambos cayeron al piso, tras lo cual siguieron huyendo a pie.



Según las fuentes, los sospechosos entraron a una vivienda y la Policía fue increpada por las personas que se encontraban en el lugar con el objetivo de impedirle el ingreso.



En ese momento, un oficial recibió un disparo en el hombro izquierdo que le causó heridas leves, por lo que continuó la persecución hacia la parte posterior del inmueble, donde el joven no acató la voz de "alto" y, de acuerdo a los dichos del policía, lo apuntó con un objeto que pareció ser un arma de fuego.



Ante esa situación, el efectivo efectuó un disparo de estruendo con su escopeta reglamentaria y el sospechoso, de 18 años, siguió la huida hacia las fincas linderas hasta que finalmente fue aprehendido.



Los voceros añadieron que vecinos del imputado comenzaron a arrojar piedras contra el personal que llegó de refuerzo y que efectuó disparos de goma para repeler la agresión.



La Policía detuvo a otros cuatro jóvenes acusados de haber arrojado los elementos contundentes que dañaron a uno de los patrulleros.



En ese marco, una tía del primero de los detenidos tenía en brazos a su beba de cinco meses y ambas resultaron heridas, dijeron los investigadores.



Según la pesquisa, la mujer, de 42 años, recibió tres postas de goma en el hombro y el brazo izquierdo, mientras que la niña sufrió una perdigonada en el parietal derecho, por lo que fueron trasladadas de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas, en Merlo.



Los médicos le extrajeron el perdigón del cuero cabelludo y quedó en observación pero fuera de peligro, añadieron las fuentes.



La fiscalía interviniente por el momento no tomó ningún temperamento legal para con los policías involucrados y dispuso que las pericias correspondientes en el armamento utilizado en el hecho sea realizado por otra fuerza de seguridad que no sea la bonaerense.



La causa fue caratulada como "robo, encubrimiento agravado, daño agravado y resistencia a la autoridad".



Telefé Noticias