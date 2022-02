Crimen del remisero: prorrogaron la prisión preventiva del imputado

Foto: Se han realizado innumerables marchas pidiendo justicia tras el brutal crimen

Gustavo Cordero, de 47 años, fue atacado en la madrugada del 3 de julio de 2021, en inmediaciones del hospital Carrillo de Concordia, nosocomio al que llegó manejando su vehículo para pedir socorro. Allí fue asistido con las primeras curaciones y luego derivado al hospital Masvernat, donde lamentablemente falleció a las pocas horas.



Belén, la hermana de Gustavo Cordero, dialogó con Elonce y detalló que nuevamente se prorrogó la prisión preventiva de Diego Correa, en la UP Nº 3 de esa ciudad.



“El 14 de febrero se prorrogó por 30 días la prisión preventiva, ahora la causa se va a remitir a juicio, que será por jurado. Esperamos que sea este año”, aseveró.



De la misma manera, confió: “Saber que el asesino está detrás de las rejas es lo que hoy nos da un poco de respiro. Todos estamos esperando este juicio, para ya verle la cara a este ‘tipo’ y que pague verdaderamente lo que hizo y que quede muchos años, ‘guardado’”.



La familia “está tratando de seguir como puede, con ayuda psicológica; no es fácil para ninguno de nosotros. Estamos llevándola”.



“Estoy muy confiada en el resultado del juicio por jurado, porque mucha gente de Concordia y alrededores sabe de lo que le pasó a mi hermano, de esto tan injusto. Creo que la gente que le toque ser jurado va a tener un criterio favorable a nosotros, estoy confiada en esto. Esperemos pronto la fecha del juicio”, aseguró Belén Cordero.



De la misma manera, entendió: “Siguieron pasando cosas en Concordia después del asesinato de mi hermano. Estoy en contacto con la hermana del chico asesinado (Luis Godoy) el día que empezó el carnaval en Concordia. Como hermanas nos entendemos, yo le explico desde la parte técnica y trato de contenerla. Está bastante complicado todo en Concordia, no se ha hecho mucho por la seguridad”. Elonce.