Exigieron el esclarecimiento de la muerte de una adolescente de 17 años

en su casa del barrio Bajada Grande de Paraná, el miércoles 19 de enero. La investigación -que está en manos de la fiscal Melisa Saint Paul-, en primera instancia, determinó que. Pero entre los familiares reinan las dudas sobre qué fue lo que pasó; este martes se manifestaron frente al Palacio de Tribunales para exigir respuestas a la Justicia de Paraná.Familiares, amigos e integrantes de agrupaciones sociales pidieron por el esclarecimiento de la muerte de Milagros Rueda., coincidieron.“Decidimos movilizarnos para pedir por el pronto esclarecimiento del homicidio de mi sobrina, o el motivo del fallecimiento de ella, porque a la fecha no tenemos noticias sobre el resultado de la autopsia, no contamos con información de nada, no se llamó a testigos, mi hija la encontró fallecida y nunca la citaron, no se tomó declaración ni se llamó a las personas que la encontraron, a los testigos no les tomaron ni los datos personales., explicó ael tío de Milagros, Eduardo Ibarra.“Queremos que al menos se nos diga el resultado de la autopsia para encaminarnos a lo que pueda venir., indicó el hombre.“Cómo familiares nos preguntamos ¿qué pasó con Milagros?”, completó la tía de la adolescente, Mercedes Gauna. Y agregó: “Queremos que se aclare, porque queremos saber la verdad y que ella pueda descansar en paz”.apuntó la mujer.Y continuó: “Los familiares necesitamos saber qué pasó con Milagros, para que ella pueda descansar en paz a través de la verdad”.En relación a la causa, Gauna refirió que,: si fue por intoxicación, por golpe o lo que haya sido”. “Cuando la tuvimos que enterrar a Milagros,, remarcó.Por su parte, Alejandra Zapata, hermana de Milagros, dio cuenta del estado en el que encontraba la adolescente. “Ella estaba bien, terminando sus estudios y tenía toda una vida. 17 años tenía. No llegamos al por qué lo hizo si ella últimamente estaba bien. Todos tenemos problemas, pero ella trataba de solucionar su propia vida y estaba haciendo su futuro; no es que vivía amargada, sino que tenía su proyecto de vida”, explicó.“Nos preguntamos qué pasó y queremos que la Justicia nos acompañe porque no queremos más víctimas de un Estado ausente”, acompañó una referente de la agrupación Mumalá, Vanesa Martínez.